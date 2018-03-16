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Появилось видео использования так называемого "флага ДНР" на матче "Рома" –"Шахтер" в Италии

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Фанаты
Фанаты "Ромы"

Во вторник, 13 марта, донецкий "Шахтер" играл в Риме матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы". Во время этого матча фанаты итальянской команды вывесили флаг боевиков.

Стоит отметить, что использование запрещенных символов, в том числе незаконных вооруженных формирований, запрещено во время спортивных событий. Поэтому на "Рому", как хозяина матча, должны быть наложены дисциплинарные санкции.

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Например, "Арену Львов" лишили права принимать матчи под эгидой ФИФА на четыре года, после того, как 27 сентября 2013 года дисциплинарный комитет ФИФА принял решение о дисквалификации стадиона. Оно распространялось до конца квалификационного отбора на ЧМ-2018. Такое решение было принято на основании доклада FARE (Football Against Racism in Europe, Футбол против расизма в Европе) об использовании на матчи файеров, демонстрации флагов дивизии СС "Галичина", а также нацистского приветствия.

Однако несмотря на наличие использования символики пророссийских боевиков, Дисциплинарный комитет УЕФА решил все же не открывать дело по факту размахивание политической символикой незаконного бандформирования в секторе болельщиков Ромы, сообщает "Футбол24".

При этом в УЕФА открыли два дела после этой игры. Одно из них – схватка форварда "Шахтера" Факундо Феррейры с болбоем, вторая – факт зажигания пиротехники на "Стадио Олимпико".

Напомним, "Шахтер" минимально проиграл "Роме" и вылетел из Лиги чемпионов сезона 2017/2018.

К слову, россияне прибегли к провокации с флагом во время Паралимпиады-2018.

Теги: Война на Донбассе Новости спорта Шахтер
Источник: 24 Канал
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