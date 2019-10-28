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      Появилось видео массовой драки возле ресторана в Киеве

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      В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
      В Киеве произошла массовая драка со стрельбой / Скриншот из видео

      Ночью 28 октября в Киеве произошла драка с участием около десяти мужчин. На место вызвали полицейских, которые задержали нескольких из них.

      Мужчины в Киеве колотят друг друга прямо перед входом в заведение питания. Соответствующее видео опубликовали в сообществе Киев Оперативный.

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      Драка произошла на Оболонском проспекте. Как сообщают очевидцы, во время побоища были слышны выстрелы.

      Смотрите видео инцидента (Внимание! Кадры содержат сцены жестокости) 18+

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Киева Криминал
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