В сети опубликовали видео, снятое на месте аварии в Киеве грузовики DAF и автомобиля Volkswagen, внутри которого был народный депутат Сергей Лещенко.

Видео опубликовали на Facebook-странице Информатор Киев.

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Авария произошла на Окружной дороге на выезде из Киева в направлении Пущи-Водицы.

Смотрите видео с места ДТП с участием нардепа Лещенко



Сам Лещенко не пострадал, а его помощницу госпитализировали/ Фото: Информатор Киев



Машина Лещенко серьезно пострадала в ДТП Фото: Информатор Киев

Грузовик протаранил Volkswagen народного депутата Сергея Лещенко/ Фото: Информатор Киев

Напомним, что в пятницу, 9 ноября в Киеве на Окружной дороге авто Volkswagen Сергея Лещенко столкнулось с грузовиком. После столкновения автомобиль нардепа развернуло на 180 градусов, а грузовой автомобиль DAF съехал на обочину и перевернулся. Водитель грузовика вылетел через лобовое стекло. Медики, прибывшие на место аварии, оказали ему помощь. Сам Сергей Лещенко в ДТП не пострадал, а его помощницу госпитализировали.