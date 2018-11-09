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      Появилось видео с места ДТП с нардепом Лещенко

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      Нардеп Сергей Лещенко попал в ДТП
      Нардеп Сергей Лещенко попал в ДТП / ukranews.com

      В сети опубликовали видео, снятое на месте аварии в Киеве грузовики DAF и автомобиля Volkswagen, внутри которого был народный депутат Сергей Лещенко.

      Видео опубликовали на Facebook-странице Информатор Киев.

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      Авария произошла на Окружной дороге на выезде из Киева в направлении Пущи-Водицы.

      Смотрите видео с места ДТП с участием нардепа Лещенко

      Лещенко ДТП Київ нардеп аварія Окружна дорога
      Сам Лещенко не пострадал, а его помощницу госпитализировали/ Фото: Информатор Киев

      ДТП Лещенко нардеп аварія Окружна дорога Київ
      Машина Лещенко серьезно пострадала в ДТП Фото: Информатор Киев

      ДТП Лещенко нардеп Окружна дорога Київ

      Грузовик протаранил Volkswagen народного депутата Сергея Лещенко/ Фото: Информатор Киев

      Напомним, что в пятницу, 9 ноября в Киеве на Окружной дороге авто Volkswagen Сергея Лещенко столкнулось с грузовиком. После столкновения автомобиль нардепа развернуло на 180 градусов, а грузовой автомобиль DAF съехал на обочину и перевернулся. Водитель грузовика вылетел через лобовое стекло. Медики, прибывшие на место аварии, оказали ему помощь. Сам Сергей Лещенко в ДТП не пострадал, а его помощницу госпитализировали.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Сергей Лещенко Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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