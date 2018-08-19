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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Появилось видео с места смертельного ДТП под Харьковом с архитектором Чечельницким

22 Читати новину українською
Смертельное ДТП под Харьковом 19 августа
Смертельное ДТП под Харьковом 19 августа / 057.ua

Днем 19 августа на трассе Харьков – Волчанск произошла ужасная авария, в которой погибло трое людей.

Автомобиль Lexus, за рулем которого находился 64-летний бывший главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, столкнулся с автомобилем "ВАЗ".

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Водитель и двое пассажирок "Ваза" погибли, а водитель Lexus отделался лишь незначительными травмами.

Очевидцы, которые стали свидетелями смертельной аварии, публикуют в сети видео с места ДТП.

На видео видно изуродованный посреди дороги ВАЗ и дорогой внедорожник, который оказался в кювете.

Смотрите видео с места ДТП под Харьковом с экс-главным архитектором Сергеем Чечельницким:

 

Теги: Расследования Жертвы Аварии и ДТП Новости Харькова Новости Украины
Источник: 24 канал
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