Появилось видео с места смертельного ДТП под Харьковом с архитектором Чечельницким
Днем 19 августа на трассе Харьков – Волчанск произошла ужасная авария, в которой погибло трое людей.
Автомобиль Lexus, за рулем которого находился 64-летний бывший главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, столкнулся с автомобилем "ВАЗ".
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Водитель и двое пассажирок "Ваза" погибли, а водитель Lexus отделался лишь незначительными травмами.
Очевидцы, которые стали свидетелями смертельной аварии, публикуют в сети видео с места ДТП.
На видео видно изуродованный посреди дороги ВАЗ и дорогой внедорожник, который оказался в кювете.
Смотрите видео с места ДТП под Харьковом с экс-главным архитектором Сергеем Чечельницким:
Источник: 24 канал
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