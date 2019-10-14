Появилось видео ужасного ДТП в Киеве с машиной скорой помощи
Авария произошла в Киеве вечером 13 октября. На перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина автомобиль врезался в "скорую" на бешеной скорости. Погибли водитель и врач, еще 5 – травмированы.
В авто, повлекшем ДТП, за рулем была женщина, а пассажирами – двое детей. Машина скорой помощи перевозила больного ребенка.
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Смотрите видео ДТП, опубликованное в телеграмм-канале "Киев Оперативный":
Свидетели аварии рассказали, что водитель "скорой" включил сирену только за несколько секунд до удара. "Пежо" с женщиной за рулем двигалось на зеленый свет.
Заметим, что в тот же день, 13 октября, произошли еще два резонансных ДТП:
► На Кировоградщине джип слетел с моста и попал под поезд.
► И в Киеве женщина бросилась под колеса маршрутки.