18:39
14 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС

      Появилось видео ужасного ДТП в Киеве с машиной скорой помощи

      71 Читати новину українською
      Ужасное ДТП со "скорой"
      Ужасное ДТП со "скорой" / "Киев Оперативный"

      Авария произошла в Киеве вечером 13 октября. На перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина автомобиль врезался в "скорую" на бешеной скорости. Погибли водитель и врач, еще 5 – травмированы.

      В авто, повлекшем ДТП, за рулем была женщина, а пассажирами – двое детей. Машина скорой помощи перевозила больного ребенка.

      Подробнее: Ужасное ДТП со "скорой" в Киеве: два человека погибли, 5 пострадавших – фото, видео

      Смотрите видео ДТП, опубликованное в телеграмм-канале "Киев Оперативный":

      Свидетели аварии рассказали, что водитель "скорой" включил сирену только за несколько секунд до удара. "Пежо" с женщиной за рулем двигалось на зеленый свет.

      Заметим, что в тот же день, 13 октября, произошли еще два резонансных ДТП:

      ► На Кировоградщине джип слетел с моста и попал под поезд.
      ► И в Киеве женщина бросилась под колеса маршрутки.

      blog_ava
      Во Львове проходит марш "Нет капитуляции!": фото и видео
      сегодня
      524
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      О трагедии под Иловайском, коварстве России и первых успешных операциях: интервью Муженко
      сегодня , 18:14 О трагедии под Иловайском, коварстве России и первых успешных операциях: интервью Муженко
      Катерина Козачинська 62
      Главный матч года: анонс на игру Украина – Португалия
      сегодня , 16:28 Главный матч года: анонс на игру Украина – Португалия
      Ігор Саджениця 127
      Марш "Нет капитуляции!" в Киеве: трансляция онлайн
      сегодня , 16:17 Марш "Нет капитуляции!" в Киеве: трансляция онлайн
      Олесь Друкач 593
      "Окей, Лекси!": когда смартфон называет тебя идиотом
      сегодня , 16:01 "Окей, Лекси!": когда смартфон называет тебя идиотом
      Юлія Ліпенцева 75
      Очередное предприятие ВПК идет на дно с благословения властей России
      сегодня , 16:00 Очередное предприятие ВПК идет на дно с благословения властей России
      Злой Одессит 1197
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук