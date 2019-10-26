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      Появилось видео взрыва гранаты на рынке "Радосиль" на Троещине

      35 Читати новину українською
      Обнародовали видео взрыва на Троещине
      Обнародовали видео взрыва на Троещине / Информатор

      Момент взрыва гранаты зафиксировали камеры наблюдения. На видео видно, как неизвестный мужчина бросил гранату в проходе между МАФами, после чего прогремел взрыв.

      В ночь против 25 октября неизвестные мужчина взорвал гранату на рынке "Радосиль" на Троещине в Киеве. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

      Смотрите также: видео взрыва на Пушкинской в Киеве, в результате которого погиб ветеран АТО

      Смотрите видео взрыва на рынке "Радосиль":


      Правоохранители открыли несколько уголовных дел:

      • по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества;
      • и за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

      Сейчас полиция ищет злоумышленника виновного в совершении взрыва и пытается установить его личность, чтобы задержать.

      blog_ava
      Компания, строящая "Турецкий поток", отреагировала на арест своих акций
      25 октября
      379
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Оружие Криминальные новости Взрыв Новости Киева
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