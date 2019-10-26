Появилось видео взрыва гранаты на рынке "Радосиль" на Троещине
Момент взрыва гранаты зафиксировали камеры наблюдения. На видео видно, как неизвестный мужчина бросил гранату в проходе между МАФами, после чего прогремел взрыв.
В ночь против 25 октября неизвестные мужчина взорвал гранату на рынке "Радосиль" на Троещине в Киеве. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
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Смотрите видео взрыва на рынке "Радосиль":
Правоохранители открыли несколько уголовных дел:
- по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества;
- и за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Сейчас полиция ищет злоумышленника виновного в совершении взрыва и пытается установить его личность, чтобы задержать.
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