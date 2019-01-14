Появилось зажигательное промо-видео матча Звезд Суперлиги-2019

Федерация баскетбола Украины опубликовала промо-ролик к матчу Звезд Суперлиги-2019. Матч пройдет 26 января в Запорожье в формате встречи сборной украинцев против сборной легионеров чемпионата Украины.

Голосование за стартовые пятерки продолжится на сайте ФБУ до 26 января.

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На данный момент среди всех игроков Суперлиги в голосовании лидирует защитник "Днепра" Александр Мишула, который получил 34% от всех голосов на своей позиции.

Вторую пятерку будут определять тренеры Суперлиги, еще по два игрока в сборные выберут организаторы матча звезд (ФБУ). Также организаторы назовут и тренерский состав команд, а главным фактором при определении тренеров станет турнирное положение их команд в чемпионате Украины.

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