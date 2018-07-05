Появился новый тизер последнего сезона "Карточного домика": видео
4 июля в сети опубликовали новый тизер шестого и заключительного сезона сериала "Карточный домик".
12-секундный ролик приурочен к Дню независимости США – Клэр Андервуд (его роль исполняет Робин Райт) поздравляет себя с праздником.
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Смотрите второй тизер к финальному сезону сериала "Карточный домик"
Премьера состоится уже в этом году. Новый сезон состоит из восьми серий.
Как известно, ранее компания Netflix объявила о прекращении сотрудничества с Кевином Спейси, который исполнял главную роль в "Карточном домике". Съемки последнего сезона завершили уже без актера. Знаменитость обвиняют в сексуальных домогательствах.
Смотрите первый тизер к финальному сезону сериала "Карточный домик"