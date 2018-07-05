Появился новый тизер последнего сезона "Карточного домика": видео

4 июля в сети опубликовали новый тизер шестого и заключительного сезона сериала "Карточный домик".

12-секундный ролик приурочен к Дню независимости США – Клэр Андервуд (его роль исполняет Робин Райт) поздравляет себя с праздником.

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Смотрите второй тизер к финальному сезону сериала "Карточный домик"

A message from the President of the United States. pic.twitter.com/yx0P3qyHfW — House of Cards (@HouseofCards) 4 липня 2018 р.

Премьера состоится уже в этом году. Новый сезон состоит из восьми серий.

Как известно, ранее компания Netflix объявила о прекращении сотрудничества с Кевином Спейси, который исполнял главную роль в "Карточном домике". Съемки последнего сезона завершили уже без актера. Знаменитость обвиняют в сексуальных домогательствах.

Смотрите первый тизер к финальному сезону сериала "Карточный домик"