Появился новый вирус, который может сломать смартфоны
Появился вирус HiddenMiner, который может вывести смартфоны из строя путем непрерывного использования для майнинга криптовалют.
К такому выводу пришли исследователи компании Trend Micro.
HiddenMiner обнаружили внутри приложений, которые распространялись через сторонние магазины.
Читайте также: В Google Play можно подхватить новый вирус
Вредоносное программное обеспечение обманывает пользователей, заставляя их дать программе доступ к учетной записи администратора. После этого приложение скрывает свою иконку в меню, а затем запускает майнер Monero, который постоянно работает в фоновом режиме.
Более того, программа может блокировать устройство в тех случаях, когда владелец пытается изменить настройки приложения.
При этом приложение будет майнить криптовалюту до тех пор, пока ресурсы устройства полностью не исчерпают себя.
Единственный способ избавиться от вируса – перезагрузить телефон в безопасном режиме и удалить учетную запись администратора с зараженным приложением.
Выбор редакции
-
"Россию заставили": У Путина прокомментировали "дипломатическую войну" между Россией и СШАсегодня , 15:02
-
Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко написал заявление об увольнении с должностисегодня , 14:01
-
Отравление Скрипаля: президент Чехии сделал неожиданное заявление о причастности Россиисегодня , 12:53