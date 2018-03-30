15:19
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
3°C -1°C
  • суббота
    8°C 2°C
  • воскресенье
    13°C 5°C
  • понедельник
    7°C 1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПОЖАР В КЕМЕРОВО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПОЖАР В КЕМЕРОВО

Появился новый вирус, который может сломать смартфоны

478 Читати новину українською
Появился новый вирус, который может сломать смартфоны
Появился новый вирус, который может сломать смартфоны / Фото из открытых источников

Появился вирус HiddenMiner, который может вывести смартфоны из строя путем непрерывного использования для майнинга криптовалют.

К такому выводу пришли исследователи компании​ Trend Micro.

HiddenMiner обнаружили внутри приложений, которые распространялись через сторонние магазины.

Читайте также: В Google Play можно подхватить новый вирус

Вредоносное программное обеспечение обманывает пользователей, заставляя их дать программе доступ к учетной записи администратора. После этого приложение скрывает свою иконку в меню, а затем запускает майнер Monero, который постоянно работает в фоновом режиме.

Более того, программа может блокировать устройство в тех случаях, когда владелец пытается изменить настройки приложения.

При этом приложение будет майнить криптовалюту до тех пор, пока ресурсы устройства полностью не исчерпают себя.

Единственный способ избавиться от вируса – перезагрузить телефон в безопасном режиме и удалить учетную запись администратора с зараженным приложением.

Теги: Техно Криптовалюта Биткойн Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук