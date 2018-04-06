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Появился первый трейлер экранизации романа "451 градусов по Фаренгейту" Рэя Брэдбери

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Первый трейлер экранизации романа
Первый трейлер экранизации романа "451 градусов по Фаренгейту" / Фото из открытых источников

Канал HBO опубликовал трейлер фильма "451 градус по Фаренгейту" – экранизации одноименного романа Рэя Брэдбери. Картина выйдет на экраны уже этой весной – премьера запланирована на 19 мая.

Произведение рассказывает о мире будущего, где чтение и хранение книг считается преступлением, а издания подлежат сожжению, сообщает Birdinflight.

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Главные роли в картине исполняют Майкл Бакари Джордан ( "Крид: Наследие Рокки", "Черная пантера"), Майкл Шеннон ( "Под покровом ночи", "Форма воды") и София Бутелла ( "Мумия").

Режиссер Рамин Бахрани ранее отмечал, что фильм будет немного отличаться от книги Брэдбери, но создатели сделали все, чтобы сюжет все-таки остался максимально приближенным к сюжету книги.

Смотрите трейлер к фильму "451 градусов по Фаренгейту"

Теги: LifeStyle Музыка Кино
Источник: 24 Канал
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