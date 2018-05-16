Появился первый в мире гендерно нейтральный магазин

В Нью-Йорке открыли первый в мире гендерно нейтральный магазин The Phluid Project. Его основателем стал Роб Смит, который ранее около 25 лет работал с Мacy's и Victoria's Secret.

В The Phluid Project представлены вещи таких марок, как Gypsy Sport, Oak, D Martens, а также собственного бренда, говорится в издании L`officiel.

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Магазин The Project Phluid

На продуктах отсутствовали маркировки о принадлежности к тому или иному полу, манекены в зале гендерно нейтральные, а кабинки для переодевания предназначены как для девушек, так и для юношей. Все продукты в магазине владельцы постарались сделать максимально доступными – их стоимость варьируется от 35 до 150 долларов.

"Phluid дает молодым людям пространство для того, чтобы быть свободными и иметь голос в реальном осязаемом пространстве. Если бы я был молодым, я бы очень хотел иметь подобное место", – говорит Роб Смит.

Создатели надеются, что магазин станет для молодежи не только пространством, где можно купить соответствующую одежду, но и местом для проведения встреч, участники которых смогут обсуждать вопросы гендерной идентичности, активизма, ЛГБТ и другие важные темы.