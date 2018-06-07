Появился тизер фильма "Я, ты, он, она" с Дорофеевой и Зеленским в главной роли: видео

Студия "Квартал 95" представила тизер романтической комедии "Я, ты, он, она". Главные роли в фильме сыграют Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, певица и дебютантка в кино Надя Дорофеева и литовская актриса Агне Грудите.

Сюжет фильма "Я, ты, он, она"

Супруги Максим и Яна переживает кризис в отношениях и даже готовы расстаться. В течение испытательного срока, предоставленного судьей, с парой начинают происходить безумные неожиданности, которые изменят их жизнь навсегда.

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Владимир Зеленский не только исполняет одну из главных ролей в фильме, но и дебютирует на проекте как режиссер-постановщик. Съемки фильма начнутся уже в конце июня.

Ранее Дорофеева показывала процесс съемки тизера.

Надя Дорофеева и Агне Грудите

Евгений Кошевой

Смотрите тизер фильма "Я, ты, он, она"