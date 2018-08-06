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Появился трейлер фильма "Когда падают деревья" – современной украинской драмы

20 Читати новину українською
Появился трейлер "Когда падают деревья"
Появился трейлер "Когда падают деревья" / Кадр с видео

В сети представили официальный трейлер украинской "темной эротической сказки", современной драмы "Когда падают деревья". Показ фильма состоится 13 сентября 2018 года.

О чем фильм

В украинской провинции разворачивается история 5-летней мятежной Ветки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и любимого молодого бандита Шрама. Лариса окончила школу, и перед ней остро встает вопрос дальнейшего будущего. Она хочет творить свою судьбу собственными руками, и за любовь к бандиту Шрама ее осуждает весь поселок. Бабушка и мать думают только о том, что люди говорят, поэтому поддержки от них девушка не получает. Лариса понимает, что не хочет жить как они и повторить их судьбу. Влюбленные планируют сбежать вместе подальше от разрухи, общественного осуждения, родственников и преступников. Но готовы ли они будут заплатить полную цену свободы?

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Смотрите трейлер "Когда падают деревья" (18+)

Мировая премьера фильма состоялась на одном из крупнейших фестивалей мира 68-м Берлинале.

Лента получила многочисленные положительные отзывы профессионального сообщества и прессы, которая назвала фильм "темной эротической сказкой".

Постер к фильму "Когда падают деревья"

Интересные факты:

· "Когда падают деревья" – копродукционный драматический фильм Украины, Польши и Македонии.

· Анастасия Пустовит, актриса, которая сыграла главную роль, победила в номинации "Лучшая актерская работа" в национальной конкурсной программе на Одесском международном кинофестивале 2018.

· Фильм – победитель питчинга Одесского международного кинофестиваля-2014.

· В 2016 году сценарий фильма стал победителем церемонии 10 сессии ScripTeastAward, которая проводилась во время 69-го Каннского международного кинофестиваля.

· Сценарий получил награду имени Кшиштофа Кеслевского и денежное вознаграждение в размере 10 тыс. евро на дальнейшее производство фильма.

· Ряд мировых изданий еще 2017 года называла "Когда Падают Деревья" одним из наиболее ожидаемых фильмов из Восточной Европы. После премьеры фильма в программе Панорама Берлинского Фестиваля отзывы международной прессы колебались в диапазоне от “новое дыхание с Востока” и "истинное возрождение украинского кино" до “яркий пример современной драмы”.

· Режиссер Марыся Никитюк является членом Европейской киноакадемии. "Когда падают деревья" ее полнометражный дебют.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Кино
Источник: 24 Канал
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