Появился трейлер сериала "Шучу" с Джимом Керри: видео

Канал Showtime представил новый трейлер сериала "Шучу" (Kidding), где главную роль исполняет Джим Керри.

Стоит отметить, что режиссер сериала Мишель Гондри, больше известный по драме "Вечное сияние чистого разума", где также снимался Керри.

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По сюжету, Джефф (Джим Керри) работает ведущим детской телепрограммы, где он появляется в образе мистера Пиклс. В то время, когда милый мистер Пиклс развлекает детей, жизнь реального Джеффа просто разрушается.



Премьера "Шучу" состоится на канале Showtime 9 сентября 2018 года.



Смотрите первый трейлер "Шучу" (Kidding):

Смотрите второй трейлер "Шучу" (Kidding):