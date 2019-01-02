Появился в 00:01": первому ребенку, родившемуся в Киеве в 2019 году, дали имя
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в 00:01 родился первый ребенок в Киеве в 2019 году.
Об этом УНН сообщил главный врач роддома № 5 Дмитрий Говсеев.
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Произошло это в столичном роддоме №5.
Родилась девочка в 00:01, которую назвали Ангелиной. Вес девочки 3 килограмма 40 граммов, рост 51 сантиметр,
– говорится в сообщении.
Елене Андреевне, счастливой маме младенца, 20 лет, а девочка Ангелина – ее первенец. Роды прошли без осложнений, мать родила естественным путем. Кроме того, это были партнерские роды, ведь в них участвовал и отец – 24-летний Сергей Сергеевич, который поддерживал жену.
К слову, всего в новогоднюю ночь в Киеве родилось пятеро детей.
Источник: 24 Канал
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