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      Появится фонтан и каток: Roshen выделит более 160 миллионов на реконструкцию фабрики

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      Появится фонтан и каток: Roshen выделит более 160 миллионов на реконструкцию фабрики
      Появится фонтан и каток: Roshen выделит более 160 миллионов на реконструкцию фабрики / Фото из открытых источников

      Корпорация Roshen выделит 160,4 миллионов гривен на второй этап реконструкции киевской кондитерской фабрики. Средства будут использованы на благоустройство и озеленение территории с обустройством фонтана на территории фабрики "Рошен".

      Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс".

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      Как отмечается, компания "Рошен" в 2018 году заявляла об инвестировании 90 миллионов гривен на создание общественного пространства на территории фабрики. Условное название проекта реконструкции – "Рошен Плаза".

      Сначала сделают демонстрационный центр с линией производства шоколада и откроют бесплатный сезонный каток площадью более 2 тысяч квадратных метров. Уже в 2019 году установят динамический фонтан и создадут свето-музыкальное шоу. Работы по реконструкции, вероятно, завершат до 2020 года.

      Также на территории фабрики останется часть производственных помещений, в одном из корпусов будет офис компании.

      Отметим, что корпорация "Рошен" входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает 50 магазинов в пяти регионах Украины.

      Теги: Новости Украины Рошен Строительство Новости Киева Деньги
      Источник: 24 канал
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