Появится ли Свитолина в эротическом журнале до конца года? Букмекер принимает ставки

Букмекерская контора "Фаворит спорт" принимает ставки на появление Элины Свитолиной в мужском журнале (Playboy или Maxim) до конца 2018 года. При этом не отмечается, должна ли это быть фотосессия, или же может быть что-то другое.

Коэффициент на то, что Элина таки будет в декабрьском или январском выпусках одного из этих журналов, составляет "7". Хороший вариант для тех, кто любит рисковать.

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Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии

Вероятнее всего, причиной для такой линии послужил опыт Свитолиной. В прошлом году она снялась в эротической фотосессии для журнала XXL Ukraine. Вышли эти фотографии как раз в декабрьском выпуске журнала.

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