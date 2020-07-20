В четвертый раз в мэры Львова: что об этом думает Садовый
По информации социологов, Андрей Садовый получил бы наибольшую поддержку, если бы снова пошел в мэры Львова. Сам мэр прямого ответа о возможности переизбрания еще на один срок избегает, однако не отрицает.
Хотя еще в 2019 году Садовый подчеркивал, что собирается остановиться на трех каденциях, сообщает "РБК-Украина".
Читайте также "Слуга народа" выбрала своих кандидатов в мэры нескольких городов: перечень и что о них известно
Что говорят социологи
Если бы действующий мэр Львова Андрей Садовый пошел еще на один (четвертый) срок, то в первом туре он набрал бы примерно 35% голосов. А это вдвое больше, чем его ближайшие конкуренты.
Таковы результаты опроса, проведенного социологической компанией Socis. Об этом свидетельствует и внутренняя социология, которую изданию предоставили в окружении львовского городского головы.
Как переизбрание еще на один срок комментирует Садовый
Городской председатель Львова уклоняется от прямого ответа на вопрос.
Я мэр и сегодня думаю только о городе. Мы переживаем эпидемию. Иногда мне кажется, что я живу в центре коронавируса. Победа над вирусом – моя единственная цель. На мысли о выборах времени нет,
– отметил Садовый.
Напомним, Андрей Садовый является мэром Львова с 25 апреля 2006 года.
Узнайте больше Местные выборы 2020: кто, кого и по какой системе будет избирать
Местные выборы 2020 года: что известно
- Должны состояться 25 октября 2020 года.
- Украинцы будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
- Однако участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.
- Местные выборы пройдут по новому принципу. Избиратели будут голосовать за кандидата по открытому списку.