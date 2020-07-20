По информации социологов, Андрей Садовый получил бы наибольшую поддержку, если бы снова пошел в мэры Львова. Сам мэр прямого ответа о возможности переизбрания еще на один срок избегает, однако не отрицает.

Хотя еще в 2019 году Садовый подчеркивал, что собирается остановиться на трех каденциях, сообщает "РБК-Украина".

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Что говорят социологи

Если бы действующий мэр Львова Андрей Садовый пошел еще на один (четвертый) срок, то в первом туре он набрал бы примерно 35% голосов. А это вдвое больше, чем его ближайшие конкуренты.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической компанией Socis. Об этом свидетельствует и внутренняя социология, которую изданию предоставили в окружении львовского городского головы.

Как переизбрание еще на один срок комментирует Садовый

Городской председатель Львова уклоняется от прямого ответа на вопрос.

Я мэр и сегодня думаю только о городе. Мы переживаем эпидемию. Иногда мне кажется, что я живу в центре коронавируса. Победа над вирусом – моя единственная цель. На мысли о выборах времени нет,

– отметил Садовый.

Напомним, Андрей Садовый является мэром Львова с 25 апреля 2006 года.

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