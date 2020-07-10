Пойдет ли Виктор Ляшко на выборы мэра Киева от "Слуги народа": Корниенко говорит, что не против
В "Слуге народа" 9 июля заверили, что не против участия главного санэпидемврача и заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко в выборах мэра Киева. Там говорят, что открыты к такой инициативе.
Такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал председатель партии, первый заместитель руководителя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко.
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Как в "Слуге народа" относятся к кандидатуре Ляшко
По словам Корниенко, сейчас планируется, что в праймериз (предвыборах, на которых избирается один кандидат от партии) примут участие четверо кандидатов от "Слуги народа":
- Николай Тищенко,
- Александр Дубинский,
- Александр Качура,
- Ирина Верещук.
Если Виктор захочет принять участие – почему нет. Мы же не будем ограничивать,
– сказал Корниенко.
Он также добавил, что брать участие в праймериз могут и другие желающие.
Кого на выборах мэра Киева будет поддерживать Зеленский
- Во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, за кого будет голосовать на выборах мэра столицы, сказал: "Буду поддерживать кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа"".
- При этом глава государства отметил, что в праймериз будут участвовать не только представители "Слуги народа", но и "независимые люди". "Кто будет лучше, того я и поддержу", – пообещал президент.
Как на эти заявления реагирует сам Виктор Ляшко
Сам Виктор Ляшко свои мэрские перспективы комментирует осторожно. В недавнем интервью 24 каналу он рассказал, что многие в Офисе Президента предлагал ему принять участие в выборах мэра столицы.
На вопрос есть ли у него все же мэрские амбиции, Ляшко конкретно не ответил и избегал этого вопроса.
Смотрите видео интервью с Виктором Ляшко в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале:
Виктор Ляшко и выборы мэра Киева: что известно
- В СМИ давно распространяли слухи о том, что Виктора Ляшко могут выдвинуть кандидатом в мэры Киева. Однако сделать это может только политическая партия. Поэтому чаще всего называлась партия "Слуга народа", которая может сделать именно Ляшко своим кандидатом на местных выборах в Киеве.
- Однако конкретного ответа на то, согласится ли он участвовать в выборах мэра столицы он так и не дал.
- Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. На них будут избирать городских голов и депутатов поселковых, городских и областных советов. В том числе и городского голову Киева.