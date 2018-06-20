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Пойдёт ли Путин на военную операцию между материковой Украиной и Крымом: ответ Джемилева

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Путин не пойдет на военную операцию с целью пробить коридор в Крым из-за засухи
Путин не пойдет на военную операцию с целью пробить коридор в Крым из-за засухи / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин не пойдет на военную операцию в Украине с целью пробить сухопутный коридор в оккупированный Крым, ведь полуостров нужен ему только как военная база.

Об этом рассказал украинский нардеп и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью "Апострофу".

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В оккупированном Крыму усиливаются серьезные проблемы с пресной водой, а из-за засухи стремительно уменьшается ее уровень в местных водоемах. Однако, несмотря на такие "проблемы" Путина на полуострове, он не будет предпринимать военную операцию.

Поведение Путина вообще-то непредсказуемое, ничего нельзя исключить. Но со стороны Путина это будет очень глупо и бесперспективно. Украина уже не в таком состоянии, как в 2014 году. Поэтому, прежде чем решиться на такое, он должен в уме посчитать, сколько "грузов 200" придется доставлять к себе на родину, какой будет реакция в мире и в самой России. Одним словом – это маловероятно,
– считает политик.

Лидер крымских татар напомнил, что в 2014 году для Украины уже существовала подобная опасность от России осуществить какую-то военную операцию на материковую часть.

"Но, получив отпор даже от наших добровольческих батальонов, они уже немножко остепенились. А сейчас украинская армия – в ряду лучших в мире", – объяснил Джемилев.

Кроме того, по его словам, питьевая вода в оккупированном Крыму будет, но не для сельского хозяйства, ведь экономика полуострова вообще не интересует Россию.

"Кремль использует полуостров только как военную базу. Сидеть на дотациях и далее: пока будет длиться оккупация, они ежегодно будут выделять 3-5 миллиардов. Санкции никто не будет снимать. Понимаете, правящую кремлевскую клику благосостояние даже жителей России не очень интересует, тем более оккупированных территориях Но они будут поддерживать там жизнь: доставлять продукты, какую-то электроэнергию, и воду, чтобы там люди не умерли. Но достойной жизни там никогда не будет, пока длится оккупация", – рассказал Джемилев.

Напомним, по словам заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака, российская сторона не обращалась с просьбой восстановить подачу воды в Крым с материковой Украины. Грымчак отметил, что согласно всем международным конвенциям, обеспечение оккупированных Россией территорий, включая питьевую воду, является обязанностью РФ.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Экология Аннексия Крыма Новости Крыма Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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