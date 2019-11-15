Пойдут к внефракционным, ОПЗЖ или другим партиям, – "слуга народа" о Полякове и Скороход

Народных депутатов из "Слуги народа" Анну Скороход и Антона Полякова планируют исключить из фракции. Все якобы из-за того, что они не соглашались с другими членами партии и не голосовали за необходимые законопроекты.

Собственное мнение об их исключении выразил "слуга народа" Алексей Устенко в прямом эфире 24 канала.

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"По поводу Полякова, то это вопрос в том, что он много критиковал фракцию "Слуга народа" и каждого отдельного ее члена. Я думаю, что это не понравилось руководству", – подчеркнул нардеп.

Зато относительно Скороход, как сказал Устенко, он не знает фактов, которые бы свидетельствовали, что преследование ее мужа было политическим.

Если они официально будут исключены из фракции, то мы понимаем, что они пойдут к внефракционным, "Оппозиционной платформе – "За жизнь" или другим политсилам. Я не думаю, что это будет лучший случай. Безусловно, все должны понимать, что фракция – это не одна семья, но оппозиционно люди должны преследовать одинаковые цели,

– заявил депутат.

Он добавил, что депутаты из "слуги народа" должны что-то жертвовать для того, что страна действительно зажила лучше.

"Я бы на месте председателя фракции пытался как-то убедить тех, кто сильно выражает собственное мнение, – возможно, их что-то задело или кто-то обижает", – заверил Устенко.

Кроме того, ведущая 24 канала рассказала, что в списке тех, кто шел вразрез с фракцией, то есть голосовал не так, как все "слуги народа", есть Анна Скороход, Андрей Холодов и Александр Дубинский. Поэтому она спросила, или их тоже исключат из партии.



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"Я не думаю, что господина Дубинского или господина Холодова, я, кстати, впервые слышу, чтобы у него что-то шло вразрез, или кого-то еще будут исключать из партии. Потому что есть понятие как конструктивная критика и как раз своя позиция, а есть просто "поливание грязью", – сказал Устенко.

Смотрите полный видеокомментарий депутата Алексея Устенко в эфире 24 канала

Что известно о причинах исключения Скороход и Полякова?

Анна Скороход попала в 2 громких скандала. Так, во время голосования относительно законопроекта №2239-1 нардеп расплакалась, потому что ее правки не захотели рассматривать. Второй скандал с ее участием тоже состоялся в Раде: парламентарий вышла к трибуне и заявила, что на нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".



Зато Антон Поляков подписал инициированный Александром Дубинским проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. 15 ноября Поляков пришел в парламент в футболке с надписью "Сними шапку" и с портретом Рябошапки.



А на "тайном" заседании пропрезидентской фракции с участием Зеленского Антон Поляков заявил, что один из депутатов, который проходит по делу Приходько, заказал его (Полякова) убийство криминальному авторитету. Поляков рассказывал, что его лично вызвал к себе в кабинет глава Офиса Президента Андрей Богдан, потому что нардеп не поддерживал некоторые законопроекты.