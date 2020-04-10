Пойдут ли украинцы в храм на Пасху: опрос
Власть и настоятели церквей призывают украинцев оставаться дома на Пасху и смотреть онлайн-трансляции богослужений. Но соглашаются ли украинцы с такими ограничениями?
Глава УГКЦ Святослав в своем видеообращении заявил, что Церковь освобождает верующих на время карантина от обязанности еженедельно и на праздники ходить в храм, исповеди и причастия.
К слову На Пасху службы в храмах пройдут без прихожан: куличи будут освящать на улице
Кроме этого, он отметил, что люди могут освятить и лозу, и пасхальные корзины не только в храме, но и в своих домах с помощью онлайн-трансляций.
"Там, где невозможно участвовать в пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова", – пояснил настоятель УГКЦ.
В ПЦУ отметили, что верующие могут просматривать богослужения дома онлайн перед иконой, но не относиться к этому как к просмотру зрелища. Литургии в храмах будут проводить со священнослужителями, верующими, певцами и т.д., но вместе их может быть не более 10 человек.
Журналисты 24 канала спросили львовян, выберут они в этом году альтернативные обряды или же решатся пойти на пасхальную службу в церковь.
Ответы смотрите в видео:
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