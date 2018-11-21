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      Поймали "на горячем": полицейский пытался скрыться с большой взяткой

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      В Киеве сотрудники прокуратуры разоблачили полицейского, который взял взятку
      В Киеве сотрудники прокуратуры разоблачили полицейского, который взял взятку / Фото из открытых источников

      В Киеве работники прокуратуры разоблачили полицейского, который взял взятку в размере более 100 тысяч гривен.

      Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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      К столичным правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что работник Белоцерковского отдела полиции Киевщины требует у него крупную сумму денег. Полицейский угрожал ему криминалом, что если мужчина не даст деньги, то тот привлечет его к уголовной ответственности по обвинению в сбыте наркотиков. Более того, мужчина отмечает, что все обвинения полицейского являются безосновательными.

      київ хабар поліція
      Прокуратура изъяла более 100 тысяч гривен/ Источник: Прокуратура города Киева

      Все же полицейский получил взятку в 2 этапа. Сначала он получил 14 тысяч гривен. Уже во время получения второй части взятки в сумме 94 тысяч гривен, его поймали "на горячем" на территории Белой Церкви.

      київ прокуратура хабар поліція
      Полицейский пытался безуспешно сбежать / источник: Прокуратура города Киева

      Задержанному готовят сообщение о подозрении.

      Напомним, что недавно в Днепре налоговика задержали за взятку в 7 тысяч долларов.

      Теги: Новости Украины Коррупция Новости Киева Деньги Криминальные новости Взятка Прокуратура Киева Полиция
      Источник: 24 канал
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