"Поймали на горячем": стало понятно, кто давал взятки врачам за рецепты на "нужные" лекарства

Еще с начала декабря прошлого года наши журналисты следили за скандальной ситуацией на рынке медикаментов.

Тогда в пресс-службе Нацполиции сообщили о разоблачении группы фармацевтических компаний, которые на протяжении 2018-2019 годов давали взятки врачам за то, что они прописывали больным лекарства. Общая сумма таких "вознаграждений" составила 140 миллионов гривен. Деньги якобы из фирмы-прокладки перечислялись на карточные счета медиков.

В январе этого года нам из собственных источников удалось выяснить, что во взяточничестве подозревают бизнес-группу РОСТ ГРУПП (ROST GROUP). Однако полиция эту информацию ни опровергала, ни подтверждала, ссылаясь на тайну следствия. Недавно же на сайте Единого государственного судебного реестра появился документ, в котором говорилось о том, что досудебным расследованием установлено, что именно представители компаний РОСТ ГРУПП (ROST GROUP), действуя по предварительному сговору, неправомерно перечисляли суммы лицам, которые предоставляют публичные услуги, а именно врачам. Следователям удалось выяснить, что в 2018 году представители группы компаний перечислили врачам Киева и других регионов 81 миллион гривен, а в 2019 году – 60 миллионов.

Скрин из Постановления, полную версию можно посмотреть по ссылке.

Также органами досудебного расследования установлено, что в течение двух лет представители предприятий бизнес-группы РОСТ ГРУПП незаконно повышали оптово-отпускные цены на медикаменты и проводили мнимые поставки в адрес подконтрольных компаний, которые перепродавали их покупателям и дистрибьюторам с увеличенной снабженческо-сбытовой надбавкой. Речь шла о лекарственных средствах Армадин, Тризипин и Ренейро производства компании Микрохим, которая активно сотрудничает с российскими компаниями. Эти препараты назначают при неврологических и кардиологических заболеваниях.

В результате обыска в офисе компании РОСТ ГРУПП в Киеве были изъяты вещественные доказательства, содержащие электронные файлы и информацию о перечислении на карточные счета врачей денежных средств, персональных данных врачей, реквизитах платежных средств, датах совершения незаконных операций. Причастных медиков уже стали вызывать на допросы.

Мы будем и дальше следить за ситуацией и информировать украинцев о новых подробностях.