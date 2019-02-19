Поймали на "горячем": топ-чиновник известного банка попался на взятке – фото
СБУ разоблачила на взятке начальника управления активами и имуществом обанкротившегося банка "Хрещатик".
Чиновник банковского учреждения вымогал у предпринимателя 7 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе СБУ.
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За эту сумму злоумышленник обещал содействовать в заключении договора аренды нежилых помещений банка, которые расположены на одной из центральных улиц столицы.
На "горячем" задержано и гражданское лицо,
– добавила пресс-секретарь прокурора Лариса Сарган.
К противоправной деятельности чиновник привлек и посредника.
Правоохранители задержали на взятке начальника управления активами и имуществом обанкротившегося банка "Хрещатик"//Фото с Facebook-страницы Ларисы Сарган
Сарган у себя на Facebook-странице написала, что в операции по выявлению преступной схемы принимали участие оперативники Генпрокуратуры, Нацполиции и СБУ.
Злоумышленник требовал 7 тысяч долларов у предпринимателя//Фото с Facebook-страницы Ларисы Сарган
Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.