Поймали на "горячем": топ-чиновник известного банка попался на взятке – фото

СБУ разоблачила на взятке начальника управления активами и имуществом обанкротившегося банка "Хрещатик".

Чиновник банковского учреждения вымогал у предпринимателя 7 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе СБУ.

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За эту сумму злоумышленник обещал содействовать в заключении договора аренды нежилых помещений банка, которые расположены на одной из центральных улиц столицы.

На "горячем" задержано и гражданское лицо,

– добавила пресс-секретарь прокурора Лариса Сарган.

К противоправной деятельности чиновник привлек и посредника.



Правоохранители задержали на взятке начальника управления активами и имуществом обанкротившегося банка "Хрещатик"//Фото с Facebook-страницы Ларисы Сарган

Сарган у себя на Facebook-странице написала, что в операции по выявлению преступной схемы принимали участие оперативники Генпрокуратуры, Нацполиции и СБУ.



Злоумышленник требовал 7 тысяч долларов у предпринимателя//Фото с Facebook-страницы Ларисы Сарган

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.