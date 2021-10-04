36-летнему мужчине избрали меру пресечения – содержание под стражей. Об этом сообщили 4 октября.

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Мама девочки была на работе

Отчим насиловал дочь своей жены, когда та была на работе. Впоследствии девочка рассказала о домогательствах своей бабушке.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели экспертизы. По результатам исследований, мужчина причастен к преступлению. Однако его вину окончательно будет доказывать суд.



В Одессе мужчина насиловал свою падчерицу / Фото Нацполиции

За совершение сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 14 лет, злоумышленнику грозит 10-15 лет тюрьмы. Сейчас мужчине объявили подозрение. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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