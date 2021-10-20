Пока все спали: в Черноморске группа вооруженных мужчин обстреляла общежитие

В Черноморске, что в Одесской области, группа лиц пришла ночью под общежитие и обстреляла его. Однако убежать злоумышленникам не удалось и их задержали.

Это случилось 20 октября в общежитии по адресу переулок Школьный, 4. К счастью, люди в результате инцидента не пострадали.

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Злоумышленники на ночной дороге / Фото муниципальной стражи Черноморска

Изъяли 2 пистолета

В общем злоумышленников было пятеро. Их местонахождение установили благодаря городской системе видеонаблюдения. Тогда к ребятам направили муниципальную стражу.

Впоследствии на место также вызвали полицейских. У подозреваемых изъяли 2 пистолета, которые, вероятно, были пневматические.



Пистолеты, из которых стреляли / Фото муниципальной стражи Черноморска

Другое событие в общежитии

13 сентября в общежитии Одесского колледжа транспортных технологий произошло столкновение между студентами и работниками, которые ремонтировали фасад. Подростков забрызгали газовым баллончиком, поэтому понадобилась помощь медиков.

К конфликту якобы привело то, что рабочие цеплялись к студентке, которая там живет. Комендант общежития сказала, что выселит того, кто вызовет полицию. А в администрации учебного заведения все отрицали.