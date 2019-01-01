"Пока мурашки бегут, когда слышишь гимн, все будет хорошо": Притула поздравил с Новым годом

Известный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула с юмором и патриотизмом поздравил украинцев с Новым годом. Он записал видеопоздравление, в котором юморист с бокалом шампанского произносит вдохновенную вступительную речь.

На опубликованной в Facebook видеозаписи Притула говорит, что он – не президент, чтобы утверждать, трудным или легким был ушедший год, однако он, как украинец, уверен, что в Украине все будет хорошо.

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Этот год будет годом желтой свиньи. Украинцы, я вам авторитетно заявляю – это будет наш год. Пока мурашки бегут, когда слышишь гимн Украины, пока щемит сердце, когда поднимается флаг, все у нас будет хорошо,

– сказал Притула.

Он добавил, что в Украине все будет хорошо, "пока армия наша стоит железной стеной и не отдает ни сантиметра нашей земли, а наоборот – потихоньку-помаленьку отбирает то, что наше".

И все будет хорошо в Украине, пока мы помним, чей Крым, Донецк и Луганск, заметил шоумен.

В конце поздравления он добавил, что "пока рубль будет стоить 40 копеек, а не наоборот – все у нас будет хорошо".

Смотрите видеопоздравление с Новым годом от Сергея Притулы:

К слову, свои поздравления с Новым годом украинцам произнес еще один известный шоумен Владимир Зеленский. Так, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил Владимир Зеленский, который заявил, что идет в президенты Украины.