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      "Пока мурашки бегут, когда слышишь гимн, все будет хорошо": Притула поздравил с Новым годом

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      Поздравление с Новым годом от Сергея Притулы
      Поздравление с Новым годом от Сергея Притулы / Фото из открытых источников

      Известный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула с юмором и патриотизмом поздравил украинцев с Новым годом. Он записал видеопоздравление, в котором юморист с бокалом шампанского произносит вдохновенную вступительную речь.

      На опубликованной в Facebook видеозаписи Притула говорит, что он – не президент, чтобы утверждать, трудным или легким был ушедший год, однако он, как украинец, уверен, что в Украине все будет хорошо.

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      Этот год будет годом желтой свиньи. Украинцы, я вам авторитетно заявляю – это будет наш год. Пока мурашки бегут, когда слышишь гимн Украины, пока щемит сердце, когда поднимается флаг, все у нас будет хорошо,
      – сказал Притула.

      Он добавил, что в Украине все будет хорошо, "пока армия наша стоит железной стеной и не отдает ни сантиметра нашей земли, а наоборот – потихоньку-помаленьку отбирает то, что наше".

      И все будет хорошо в Украине, пока мы помним, чей Крым, Донецк и Луганск, заметил шоумен.

      В конце поздравления он добавил, что "пока рубль будет стоить 40 копеек, а не наоборот – все у нас будет хорошо".

      Смотрите видеопоздравление с Новым годом от Сергея Притулы:

      К слову, свои поздравления с Новым годом украинцам произнес еще один известный шоумен Владимир Зеленский. Так, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил Владимир Зеленский, который заявил, что идет в президенты Украины.

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники LifeStyle Сергей Притула
      Источник: 24 канал
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