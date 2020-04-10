Пока мы защищаем страну здесь, защитите наш родных там, – военные Донетчины поддержали медиков
Военнослужащие Донецкого пограничного отряда выразили поддержку украинским медикам, которые ежедневно борются за жизнь людей из-за эпидемии коронавируса.
Из окопов Донетчины пограничники записали видеообращение, которое опубликовала пресс-служба МВД в твиттере.
Ранее Мы остаемся здесь ради вас, – медики обратились к украинцам из-за коронавируса
Находясь на передовой, хотим передать слова поддержки нашим медикам, которые тоже сейчас на передовой,
– сказали пограничники.
Военные отметили, что работа медиков не менее важна, чем их. "Пока мы защищаем нашу страну здесь, защитите наших родных там", – обратились военные.
Пограничники Донетчины обратились к медикам: смотрите видео
Что известно про коронавирус в Украине
- По состоянию на 10 апреля Минздрав подтвердил 2 203 случая заболевания, 69 человек умерли, 61 человек выздоровел.
- Правительство усилило и продолжило карантин до 24 апреля. В то же время ограничительные меры могут продлить до мая.
- Украинцам нельзя находиться в общественных местах без маски, запрещено гулять в зонах отдыха, перемещаться группой более 2 человек. Закрыты все кафе, рестораны и другие общественные места, кроме продуктовых магазинов и аптек.
- Власть настойчиво рекоментуе оставаться дома.
Ограничения в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала
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