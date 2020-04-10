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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Пока мы защищаем страну здесь, защитите наш родных там, – военные Донетчины поддержали медиков

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      Пограничники обратились к медикам / Скриншот из видео

      Военнослужащие Донецкого пограничного отряда выразили поддержку украинским медикам, которые ежедневно борются за жизнь людей из-за эпидемии коронавируса.

      Из окопов Донетчины пограничники записали видеообращение, которое опубликовала пресс-служба МВД в твиттере.

      Ранее Мы остаемся здесь ради вас, – медики обратились к украинцам из-за коронавируса

      Находясь на передовой, хотим передать слова поддержки нашим медикам, которые тоже сейчас на передовой,
      – сказали пограничники.

      Военные отметили, что работа медиков не менее важна, чем их. "Пока мы защищаем нашу страну здесь, защитите наших родных там", – обратились военные.

      Пограничники Донетчины обратились к медикам: смотрите видео

      Что известно про коронавирус в Украине

      • По состоянию на 10 апреля Минздрав подтвердил 2 203 случая заболевания, 69 человек умерли, 61 человек выздоровел.
      • Правительство усилило и продолжило карантин до 24 апреля. В то же время ограничительные меры могут продлить до мая.
      • Украинцам нельзя находиться в общественных местах без маски, запрещено гулять в зонах отдыха, перемещаться группой более 2 человек. Закрыты все кафе, рестораны и другие общественные места, кроме продуктовых магазинов и аптек.
      • Власть настойчиво рекоментуе оставаться дома.

      карантин обмеження заборона україна коронавірус
      Ограничения в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье Война на Донбассе Новости Донецка Госпогранслужба Новости Украины
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