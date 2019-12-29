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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Пока наши в российских тюрьмах, мы отпускаем убийц: Сенцов отреагировал на обмен пленными

      28 Читати новину українською
      Бывший пленник Кремля Олег Сенцов отреагировал на обмен пленными / colta.ru

      Бывший пленник Кремля Олег Сенцов отметил, что сегодня только часть украинцев могут вернуться домой. Мол, даже в тюрьмах боевиков и в дальнейшем останутся украинцы, а крымские татары и другие политзаключенные останутся в российских тюрьмах.

      За это Украина выдаст боевикам настоящих убийц, написал в своем фейсбуке Олег Сенцов.

      Важно! Обмен пленными между Украиной и Россией 29 декабря: онлайн-трансляция

      Дело не только в том, что у нас не останется "фонда для обмена", и украинскому правительству придется идти на уступки, чтобы освободить заложников. Вопрос в том, что этот шаг оставляет нас без главного – справедливости,
      – заявил бывший пленник.

      Он отметил, что именно за эту справедливость украинцы стояли на Майдане и именно за нее украинцы до сих пор борются против оккупантов.

      "Кто-то положил свои головы, кто-то сидит в окопе, кто-то – в тюрьме. Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои сражались", – отметил Сенцов.

      Согласно его словам, освобожденные из плена ребята точно не поблагодарят за то, что дело о расстрелах на Майдане до сих пор не завершилось хотя бы приговорами, а почти за 6 лет Украина начала возвращаться в ту точку, с которой начинала.

      Что известно об обмене пленными?

      Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.

      Начали с курьеза: Во время обмена пленными автобус луганских боевиков попал в ДТП: видео

      Передача удерживаемых между Украиной и подконтрольными РФ боевиками должна пройти 29 декабря в 11 часов на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области.

      Для обмена украинские суды уже освободили из-под стражи ряд скандальных личностей. Среди них и трое организаторов теракта у Дворца спорта в Харькове в 2015 году.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости политики Олег Сенцов Крымские татары
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