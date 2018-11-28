Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе

Администрация президента США Дональда Трампа выразила разочарование последними действиями России в конфликте с Украиной. Но особо не скрывает, что вспышка насилия в Крыму – это, по большому счету, проблема Европы.

После целого дня молчания Белого дома и Госдепа по поводу инцидента посол Никки Хейли поехала на экстренное собрание Совета Безопасности ООН, чтобы осудить российскую сторону за стрельбу в украинский корабль возле Крыма. Между тем она также дала ясно понять, что США воздержатся от дальнейших действий, а вместо этого будут подталкивать Европу разрядить обстановку.

Мы полностью поддерживаем суверенитет Украины и территориальное единство в рамках международно признанных границ. Это касается и водных территорий. Мы глубоко обеспокоены инцидентом, который представляет собой опасную эскалацию и нарушение международного права, – заявила Никки Хейли в ООН.

Сдержанная реакция Хейли отражает позицию Дональда Трампа отдалить себя от конфликта. А именно за это Трамп обвиняет своего предшественника Барак Обаму. Трамп часто говорит, что у Обамы не получилось остановить Россию в аннексии украинского полуострова в 2015 году.

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Медленная реакция на инцидент означает, что Администрация США раздумывала, как лучшим образом скрыть двойственную позицию президента по этому вопросу. Реакция Администрации также отображает мнение Трампа, что европейским странам нужно делать больше, чтобы защищать себя и свой "задний двор".

Подтверждение этого мнения прозвучало на пресс-брифинге официального представителя Государственного департамента США Хизер Науэрт.

Мы бы хотели, чтобы другие страны помогали Украине больше. Это то, что закреплено в Стратегии национальной безопасности, а именно поощрять другие страны помогать друг другу по всему миру, – ответила Хизер на вопрос журналиста об Украине.

Но представитель Госдепа также подчеркнул, что европейские страны помогают больше российским властям, чем Украине, когда соглашаются поддерживать Северный поток-2.

Мы много раз говорили, но похоже недостаточное количество, про Северный поток-2. Европейские страны должны спросить себя, действительно ли они хотят продолжить поддерживать его и таким образом помогать российскому правительству? – раздумывает Науэрт.

Старший научный сотрудник Atlantic Council в Вашингтоне Марк Симаковски так комментирует реакцию США: "По моему мнению, это подтверждение мнения Трампа, что он не должен нести ответственность за украинский конфликт, а также что Украина мешает улучшению американо-российских отношений".



Состоится ли встреча Путина и Трампа на саммите G-20?

После выступления Хейли в ООН Дональд Трамп сказал репортерам, что он "не рад случившемуся", но не горит желанием занимать чью-то сторону.

Нам не нравится то, что случилось, – говорит Трамп. – Возможно, все наладится. Я знаю, что Европа также не в восторге от произошедшего. Они тоже работают над этим. Мы вместе работаем над этим.

Хейли признала задержку реакции Администрации, но отметила, что она ранее обсудила этот вопрос с Трапом и Госсекретарем Майком Помпео. "Как говорил ранее президент Трамп, ООН должна приветствовать нормальные отношения с Россией, но и осуждать незаконные действия и делать их невозможными", – говорит Хейли.

Как и Администрация Обамы, Хейли подтвердила поддержку Нормандского формата. Но ни Никки Хейли, ни Майк Помпео не собираются давить на Россию или привносить свежий взгляд в нормандский процесс, который практически не показывает прогресс.

Сам госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию в агрессивном поведении.

ООН осуждает агрессивные действия России. Мы призываем Россию вернуть в Украину их корабли, задержанных моряков и уважать украинский суверенитет и территориальную целостность в морских водах, – заявил Помпео.

Американские конгрессмены также осудили действия России. Высокопоставленный член Комитета иностранных дел в Сенате Боб Менендес призвал Трампа выделить Украине дополнительную военную помощь. Председатель Комитета вооруженных сил в Сенате Джим Инхоф не обращался к Трампу в своем заявлении, но сказал, что Соединенным Штатам нужно делать больше, чтобы Путин перестал притеснять соседей в Черном море.

Трамп и Путин ранее планировали встретиться на саммите G-20 в Аргентине в ближайшие выходные. Кремль заявил, что несмотря на кризис в Украине, встреча не отменяется. Но Белый дом все еще не предоставил подтверждения. Более того, в среду Трамп намекнул, что может отменить встречу с Путиным из-за агрессивных действий России.

Возможно, я не захочу встречаться, – ответил Трамп репортерам Washington Post. – Мне не нравится агрессия. Я не хочу, чтобы агрессия была вообще.

Учитывая вышеизложенное, если встреча двух лидеров состоится, то существенного прогресса для Украины она не принесет. Скорее всего, украинский вопрос не будет стоять на повестке дня в американо-российских отношениях.

Подготовил Максим Карижский, аналитическое агенство Karyzhsky. Communications

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