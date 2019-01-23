Пока никаких успехов, – экс-футболист Дяченко рассказал о собственном строительном бизнесе

24-летний бывший вратарь винниковского "Руха" Александр Дяченко прокомментировал приобретение компанией, зарегистрированной на его имя, целого дома в историческом центре Львова.

22 января стало известно, что победителем аукциона по продаже нежилых помещений на улице Шевской в центре Львова стало ООО "ІнвестБудЛьвів".

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Как пишет Zaxid.net компания была зарегистрирована только 12 дней назад, а ее владельцем является бывший футболист футбольного клуба "Рух" (Винники) Александр Дьяченко.

За помещения на втором, третьем, четвертом этажах и за мансарду на улице Шевской, 10 фирма Дьяченко предложила самую высокую цену – 27 миллионов гривен. Стартовая цена лота была – 16,4 млн грн.

На аукцион был выставлен почти весь дом №10 на улице Шевской, кроме первого этажа, на котором расположены магазин и сервисный центр.

Дом, построенный в 19-м веке, является памятником национального значения.

Общая площадь помещений, которые были выставлены на торги, почти 450 квадратных метров.

Таким образом метр квадратный приобретенных помещений обошелся "ІнвестБудЛьвів" в примерно в 60 тысяч гривен (около 2140 долларов).

24 канал связался с бывшим вратарем винниковского "Руха", чтобы уточнить, что его компания планирует делать с приобретенной недвижимостью. Дьяченко ответил, что пока не дает комментариев по этому поводу.

Про строительный бизнес, в который бывший футболист ушел после окончания спортивной карьеры, он рассказал тоже достаточно немногословно.

Пока никаких успехов, потому что прошло только полмесяца времени, поэтому ничего такого..,

– ответил в комментарии 24 канала Александр Дьяченко.

В конце декабря 2018-го 24-летний голкипер "Руха" сообщил, что решил закончить карьеру футболиста и связать свою жизнь со строительным бизнесом.

К слову, в начале декабря 2018-го во Львове был установлен рекорд цены на недвижимость.

Помещение площадью 72,9 метров квадратных было продано на аукционе за 34 миллиона гривен. Цена метра квадратного в этой операции установила абсолютный рекорд для Львова – 16,8 тысяч долларов США за квадрат.

Фирму, которая приобрела сверхдорогую недвижимость, связывают с известным львовским бизнесменом и депутатом горсовета Григорием Козловским, который также является владельцем винниковского ФК "Рух".