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      Пока никаких успехов, – экс-футболист Дяченко рассказал о собственном строительном бизнесе

      22 Читати новину українською
      Экс-вратарь Александр Дяченко выкупил дом в центре Львова
      Экс-вратарь Александр Дяченко выкупил дом в центре Львова / 24 канал

      24-летний бывший вратарь винниковского "Руха" Александр Дяченко прокомментировал приобретение компанией, зарегистрированной на его имя, целого дома в историческом центре Львова.

      22 января стало известно, что победителем аукциона по продаже нежилых помещений на улице Шевской в центре Львова стало ООО "ІнвестБудЛьвів".

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      Как пишет Zaxid.net компания была зарегистрирована только 12 дней назад, а ее владельцем является бывший футболист футбольного клуба "Рух" (Винники) Александр Дьяченко.

      За помещения на втором, третьем, четвертом этажах и за мансарду на улице Шевской, 10 фирма Дьяченко предложила самую высокую цену – 27 миллионов гривен. Стартовая цена лота была – 16,4 млн грн.

      На аукцион был выставлен почти весь дом №10 на улице Шевской, кроме первого этажа, на котором расположены магазин и сервисный центр.

      Дом, построенный в 19-м веке, является памятником национального значения.

      Общая площадь помещений, которые были выставлены на торги, почти 450 квадратных метров.

      Таким образом метр квадратный приобретенных помещений обошелся "ІнвестБудЛьвів" в примерно в 60 тысяч гривен (около 2140 долларов).

      24 канал связался с бывшим вратарем винниковского "Руха", чтобы уточнить, что его компания планирует делать с приобретенной недвижимостью. Дьяченко ответил, что пока не дает комментариев по этому поводу.

      Про строительный бизнес, в который бывший футболист ушел после окончания спортивной карьеры, он рассказал тоже достаточно немногословно.

      Пока никаких успехов, потому что прошло только полмесяца времени, поэтому ничего такого..,
      – ответил в комментарии 24 канала Александр Дьяченко.

      В конце декабря 2018-го 24-летний голкипер "Руха" сообщил, что решил закончить карьеру футболиста и связать свою жизнь со строительным бизнесом.

      К слову, в начале декабря 2018-го во Львове был установлен рекорд цены на недвижимость.

      Помещение площадью 72,9 метров квадратных было продано на аукционе за 34 миллиона гривен. Цена метра квадратного в этой операции установила абсолютный рекорд для Львова – 16,8 тысяч долларов США за квадрат.

      Фирму, которая приобрела сверхдорогую недвижимость, связывают с известным львовским бизнесменом и депутатом горсовета Григорием Козловским, который также является владельцем винниковского ФК "Рух".

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      Теги: Спорт Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Футбол Елитная недвижемость Цены на недвижимость Рынок недвижимости Новости Львова
      Источник: 24 канал
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