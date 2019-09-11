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      Пока об этом говорит только Украина, – адвокат Фейгин о новом обмене пленными

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      В команде президента Зеленского рассказали, что работают над тем, чтобы новый обмен пленными с Россией состоялся еще до конца 2019 года. Однако об этом пока говорит только украинская сторона.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Марк Фейгин, адвокат освобожденного из плена Романа Сущенко.

      Обратите внимание! Путин свое не упустит, – адвокат Фейгин прокомментировал обмен пленными

      Фейгин подчеркнул, что не слышал ни одного намека на то, что Москва готова менять украинских политзаключенных именно на тех, кого из россиян сейчас удерживают в Украине. Более того, граждан РФ в Украине, на которых могли бы поменять крымских татар, остается совсем мало.

      То, что Путин отдаст просто так более 100 человек – это я с трудом представляю. Думаю, что это будет тяжелый процесс,
      – убежден правозащитник.

      Он также отметил, что не берется говорить о том, состоится ли вероятный обмен еще до конца 2019 года.

      "И если состоятся переговоры в "нормандском формате", то это вопрос точно и будут обсуждать. Решится он или нет – это пока загадка", – добавил российский адвокат.

      Ранее помощник президента Андрей Ермак отметил, что возвращение в Украину 35 пленников Кремля – это первый шаг, за которым будут и следующие по освобождению наших граждан из российского плена. Кроме этого, о перспективах вероятного обмена говорила и украинская омбудсвумен Людмила Денисова.

      Кто и как вернулся из плена РФ накануне?Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" 7 сентября, примерно в 14:00.

      На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

      Со своей стороны Украина выдала России, в частности, Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, в отношении которых открыты уголовные дела в Украине.


      Кто вернулся из русского плена / инфографика 24 канала


      Кто вернулся из русского плена / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Обмен пленными
      Источник: 24 канал
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