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      Пока в Украине, – Виктор Павлик рассказал о лечении онкобольного сына

      61 Читати новину українською
      Виктор Павлик
      Виктор Павлик / Фото из свободных источников

      Украинский певец Виктор Павлик обратился к своим поклонникам с просьбой: артист попросил прекратить присылать ему средства на лечение онкобольного сына. Кроме этого, он рассказал детали лечения Павла.

      По словам Виктора Павлика, немало поклонников и коллег откликнулись на его просьбу помочь спасти младшего сына Павла. У 19-летнего парня внезапно обнаружили рак позвонков.

      Читайте также: Виктор Павлик приостановил сбор средств на лечение онкобольного сына

      В Киеве сыну артиста сделали операцию, после чего он должен отправиться на реабилитацию в Израиль. Однако Виктор Павлик отметил, что пока парень находится в Украине и назвал причину, почему не уехал за границу.

      "В первую очередь, искренне благодарю за то, что откликнулись очень много людей. Хочу сказать, что лечение пока проходит в Украине. За границу пока не едем, хотя предложений очень много из разных стран мира. Как сказали наши украинские врачи-онкологи: "Не мешайте нам лечить сына", – отметил Виктор Павлик.

      Певец признался, что получил больше средств, чем ему нужно было для лечения сына. Поэтому Виктор Павлик в очередной раз обратился к поклонникам с объявлением о приостановке сбора денег. В то же время артист заверил, что оставшуюся сумму он передаст тем, кто тоже борется с онкозаболеваниями.

      "Если деньги останутся, на что я надеюсь, они будут однозначно использованы для помощи кому-то другому с такой же или другой болезнью. Поэтому не переживайте: все средства, которые я получил на лечение Павла, они все будут использованы по назначению. Ни копейки я для себя не возьму", – добавил Виктор Павлик.

       

      Напомним, что 8 октября Виктор Павлик сообщил, что у его 19-летнего сына Павла обнаружили онкоболезнь. Парню диагностировали рак позвонков, поэтому певец обратился за помощью к своим поклонникам. За считанные дни артист собрал необходимую сумму и прооперировал сына. По его словам, хирургическое вмешательство прошло успешно.

      Кто такой Виктор Павлик?Известный украинский певец, Народный артист Украины. Пик его популярности приходится на 90-е годы, когда певец записал песни "Ти подобаєшся мені" и "Шикидим". У Виктора Павлика есть трое детей: сыновья Александр и Павел и дочь Кристина.

      Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle
      Источник: 24 канал
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