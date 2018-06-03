Показ Dior Cruise 2019: как сделать трендовый макияж

25 мая во Франции прошел показ Dior Cruise 2019. Главной темой показа стала "мексиканская культура", где модели в образах Марии Грации Кьюри шествовали по подиуму под ритмы гитар рок-групп. Интересно, что модели ходили под проливным дождем в 30-градусную жару с идеальным стойким макияжем. О том, как создавался макияж, рассказал креативный директор Dior Beauty Питер Филипс.

Команда визажистов воспроизвела сильные и стильные образы мексиканских всадниц, подчеркнув натуральную красоту моделей.

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Напомним, что начали показ эскарамуза, которые проехали на белых конях в белых нарядах, украшенных мексиканскими узорами.

Показ Dior Cruise 2019 / Vincent Lappartient

Их макияж был намного ярче, чем у моделей. А именно Питер Филипс подобрал традиционный макияж в мексиканском стиле – ярко-красные губы и черные графические стрелки.

Показ Dior Cruise 2019 / Getty Images

Питер рассказал, что для круизной коллекции они решили сделать ставку на брови и чистую, блестящую кожу.

Для этого использовалась косметика из новой коллекции макияжа Dior Backstage Collection (та, которую использовала Меган Маркл для свадебного макияжа).

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Показ Dior Cruise 2019 / Vincent Lappartient

Сначала визажисты сделали тон с помощью тонального средства для лица и тела с защитой от жары и влаги от Dior Backstage Face And Body Foundation (отметим, что в коллекции 40 различных оттенков).

Показ Dior Cruise 2019 / Vincent Lappartient

После тона Питер добавил блеска с помощью хайлайтера. Также сделал скульптурирование лица с помощью бронзера и добавил румяна в конце.

Показ Dior Cruise 2019 / Vincent Lappartient

Для стойкого макияжа глаз на веки использовали праймер под тени. Визажисты подчеркнули глаза тенями в тон кожи с очень легким шиммером, затем более темными тенями подвели линию роста ресниц и растушевали для максимально естественного эффекта. Завершили макияж глаз тушью.

Показ Dior Cruise 2019 / Vincent Lappartient

Основное внимание уделялось бровям. Питер Филипс использовал интересную технику в макияже бровей: тени самого светлого оттенка он нанес на всю бровь пушистой кистью для макияжа для создания основы. А потом, где нужно, заполнил темными тенями и закрепил все воском.

Показ Dior Cruise 2019 / Vincent Lappartient

Для губ визажисты использовали нюдову помаду Christian Dior Backstage Expert Lip Palette.

Показ Dior Cruise 2019 / Vincent Lappartient

Смотрите видео, в котором Питер Филипс делится секретами макияжа: