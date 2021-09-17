Показал гениталии нацгвардейцам: в Одессе задержали неадеквата с пеной на рту

В Одессе задержали мужчину, который неадекватно себя вел . Сначала он много кричал с пеной на рту, а потом просил его обыскать и разделся. Нацгвардейцам пришлось проводить задержание, пока неадекват был с голыми гениталиями.

Это видео обнародовали в сети после полуночи 17 сентября. Вероятно, его сняли вечером незадолго до этого.

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Неожиданное окончание шутки

Запись начинается с того, что мужчина странно покачивается и приседает в окружении сотрудников Нацгвардии. Вокруг него стоит примерно 5 служащих.

Прохожие предположили, что к такому поведению привело употребление наркотиков. Они также отметили, что изо рта мужчины шла белая пена, и он может быть опасным. В частности предположили, что он может на кого-то броситься с ножом.

После этого началась основная часть этого "действа". Неадекват начал кричать "за нож я тебе сейчас врежу", а потом начал процесс обнажения. Сначала он снял свою кофту и предлагал там искать оружие.

Когда очевидцы в шутку сказали еще снять штаны, мужчина долго не думал. Он их приспустил и стоял с голыми гениталиями. В этот момент его начали задерживать.

Впоследствии люди обвинили нацгвардейцев в том, что они нелюди. Это произошло, потому что те не забрали кофту, которая лежала на земле. Служащим говорили ее взять, поскольку впоследствии мужчине будет холодно, однако они это проигнорировали.

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Ранее в городе

29 августа сообщили, что в Одессе мужчина повалил бабушку ударом с ноги. При этом он выкрикивал "Бандера, ложись".

Впоследствии с ним пообщались, и злоумышленник не смог объяснить свои действия. Он сказал, что является уроженцем Одессы и сожалеет о своем поступке.