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      Показал большой палец: журналисты зафиксировали момент встречи Путина и Трампа в Париже

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      Трамп и Путин встретились в Париже и пожали друг другу руки
      Трамп и Путин встретились в Париже и пожали друг другу руки / Фото из открытых источников

      Президенты России и США встретились в Париже и впервые пожали друг другу руки после саммита в Хельсинки. Лидеры последними прибыли на церемонию по случаю юбилея завершения Первой мировой войны.

      Об этом сообщает Le Figaro.

      Читайте также: "У Европы недостаточно сил": в НАТО критически отреагировали на конфликт Макрона и Трампа

      Издание отмечает, что президент России Владимир Путин прибыл последним на церемонию, в которой у Триумфальной арки в Париже принимают участие президенты и премьеры мировых держав.

      Дональд Трамп с женой Меланией опередили российского лидера на несколько минут. Трамп приехал отдельно от других мировых лидеров из соображений безопасности.

      Трамп Путін Париж

      Путин и Трамп прибыли на церемонию последними

      Российский президент пожал руку Дональду Трампу и поздоровался с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Телекамеры также зафиксировали, как Путин показал Трампу большой палец и похлопал по плечу.

      Париж Дональд Трамп Володимир Путін

      Владимир Путин поздоровался с Трампом и Меркель

      После завершения церемонии президент Франции пригласил лидеров на рабочий завтрак  в Елисейском дворце.

      К слову, ранее в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Париже в рамках празднования юбилея окончания Первой мировой войны. Главной темой должен был стать выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Кроме того, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

      Напомним, что непростые взаимоотношения США и РФ недавно снова усложнились. В частности, из-за заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Источник: 24 Канал
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