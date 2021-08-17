Такие встречи в мэрии давно стали традицией – не только для олимпийцев, но и для победителей, призеров и участников всероссийских и международных соревнований, для всех, кто своими спортивными достижениями приумножает славу Днепра. Участниками летних Олимпийских игр в Токио в этом году стали девять днепрян.

Спасибо от спортсменов и от тренеров. Мы старались и будем продолжать это делать. Спасибо, что вы нас не просто собрали, как это сейчас делают все, а сделали и денежный подарок,

– отметил фехтовальщик Богдан Никишин.

Двадцатилетний Михаил Кохан стал единственным украинцем, который преодолел квалификацию в метании молота. Заняв четвертое место, он также обновил сразу три олимпийских рекорда – самый молодой участник финала игр в метании молота, самый молодой легкоатлет за все время существования олимпиад, который метнул молот за боле чем 80 метров, и самый молодой метатель молота, занявший четвертое место на Олимпийских играх.

Вспоминая свое выступление, парень признается, что из-за отсутствия зрителей на трибунах сложилось впечатление, что это обычные соревнования. Впрочем, говорит Михаил, под требовательным тренерством отца он уже готов покорять следующую Олимпиаду.

Карьера должна развиваться постепенно. До следующей Олимпиады еще куча времени – есть потенциал, есть куда расти. Сейчас очень приятно приходить на такие встречи (в мэрии Днепра, – 24 канал). Спортсмены видят, что они не зря работают, что это поощряется. Хотелось бы, чтобы таких встреч было как можно больше,

– сказал спортсмен.

Михаил уже решил, что часть денежной премии потратит на собственное хобби – тюнинг автомобиля.

Легкоатлетка, заслуженный мастер спорта Украины, финалистка Олимпиады в Токио Анна Рыжикова свое выступление на нынешних играх считает едва ли не самым идеальным в карьере и довольна добытым фактически экстремальным опытом. Так как, несмотря на тяжелые соревнования, проблемы с акклиматизацией и сложные погодные условия полуфинала, ей удалось завоевать пятое место Олимпиады.

Анна подчеркнула, что для нее всегда важна поддержка семьи, и на этот раз ее удивила активность даже незнакомых людей.

Очень много тех, кто смотрел игры на телевидении. В соцсетях мне писали очень много сообщений. Это очень приятно: люди, которые просто встречали меня когда-то, семьями и коллективами на работе смотрели все это, болели. Даже несмотря на неудобное расписание соревнований. Меня это поразило. Это было чрезвычайно приятно. Так же приятно, что в городе сейчас развивается спортивная инфраструктура и о нас не забывают,

– рассказала Анна Рыжикова.

Бронзовую медаль Олимпийских игр по прыжкам в высоту завоевала Ярослава Магучих. Во время своего первого в жизни олимпийского выступления 19-летняя спортсменка покорила высоту в 2 метра. Другие спортсмены из Днепра также показали высокие результаты – легкоатлет Никита Нестеренко, пловец Денис Кесиль, бадминтонистка Мария Улитина, теннисистки Надежда и Людмила Киченок.

Мы очень переживали за вас, держали кулаки, следили за ходом игр. Считаем, что днепряне показали себя очень достойно. Нам есть чем гордиться, есть к чему стремиться. Городская власть и дальше будет поддерживать вас. Это касается не только финансовых вопросов. Мы и в дальнейшем готовы поддерживать спорт. Я всегда к вашему распоряжению,

– сказал Борис Филатов во время вручения денежных сертификатов 17 августа.