Эту визуализацию создала Ассоциация архитекторов Одессы. Впоследствии проект Аккерманского моста обнародовали на странице Белгород-Днестровского порта.

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За основу взяли известный мост

Переправу спроектировали для места, которое по течению выше, чем соседний порт. Следовательно, необходимости для прохода под ними крупногабаритных судов нет, потому что это значительно удешевляет строительство.

Концепцию переправы создавали, основываясь на примере уже существующего сооружения – Эресуннского моста. Эта переправа соединяет Швецию и Данию.

Общие характеристики проекта:

общая длина – 4 295 метров;

пропускная способность – 40 тысяч автомобилей в сутки;

высота над уровнем моря – 12,5 метра;

судоходный прогон – 15 метров высотой и 100 шириной.

Согласно указанной длине, общая стоимость всех работ будет не меньше 80 миллионов долларов.

Проект Аккерманского моста, который разработали специалисты: смотрите видео

Проект передали на согласование

Спроектированный мост не выходит на территорию с жилыми домами или предприятиями. Если его соорудят, то расстояние от Аккермана до областного центра уменьшится на 36 километров.

Также архитекторы спланировали строительство яхт-клуба, который может быть расположен неподалеку от моста. Этот проект уже передали на согласование в Мининфраструктуры. Однако даже, если его утвердят, это не будет гарантией того, что за это строительство возьмутся.