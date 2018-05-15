Показали невероятные фото Кинбурнской косы с высоты птичьего полета
Украина очаровывает невероятной природой и бесспорно одной из таких находок является Кинбурнская коса.
Фото удивительной местности в своем Facebook показал проект Ukraиner.
На острие Кинбурнской косы море и лиман разделяют считанные метры. Там соленая вода смешивается с пресной из Днепра и Южного Буга.
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Источник: 24 Канал
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