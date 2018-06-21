Показали первые кадры со съемок нового украинского фильма

В Синевирской Поляне начались съемки полнометражного исторического экшена "Захар Беркут", режиссером которого является Ахтем Сеитаблаев.

Об этом сообщили в Госкино.

Завершить съемочный процесс планируют в конце августа, а премьера ленты состоится в 2019 году.

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Фильм снимают по мотивам одноименной повести Ивана Франко.

В фильме снимаются Андрей Исаенко, Олег Волощенко, Роберт Патрик, Цегмид Церенболд, Томми Флэнаган, Поппи Дрейтон, Аян Утепберген, Алекс МакНиколла, Виктор Жданов.