Показали первые кадры со съемок нового украинского фильма
В Синевирской Поляне начались съемки полнометражного исторического экшена "Захар Беркут", режиссером которого является Ахтем Сеитаблаев.
Об этом сообщили в Госкино.
Завершить съемочный процесс планируют в конце августа, а премьера ленты состоится в 2019 году.
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Фильм снимают по мотивам одноименной повести Ивана Франко.
В фильме снимаются Андрей Исаенко, Олег Волощенко, Роберт Патрик, Цегмид Церенболд, Томми Флэнаган, Поппи Дрейтон, Аян Утепберген, Алекс МакНиколла, Виктор Жданов.
Источник: 24 канал
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