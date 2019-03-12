Показательные чтения стихов и агитация на лодках:к каким шагам прибегают политики перед выборами

Фамилий кандидатов в президенты в избирательном бюллетене теперь будет уже не 44, а 39. Ведь накануне в пользу Анатолия Гриценко снялись аж трое политиков: Андрей Садовый, Дмитрий Гнап и Дмитрий Добродомов. В последнюю минуту снялся с гонки и Евгений Мураев – в пользу Александра Вилкула.

Цветы для женщин и Шевченковские чтения

В мартовские праздники кандидаты подкупали избирателей тюльпанами и Шевченко.

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Сначала, 8 марта, пытались покорить сердца женской половины, пока мужчины стояли в стороне и делали фото на память о подкупе.



Сергей Тарута раздавал женщинам цветы



Игорь Шевченко также не оставил своих поклонников без подарков

Затем все почтили память Тараса Шевченко: прикладывались к портретам Кобзаря и устроили показательные Шевченковские чтения в Facebook. Цитировали в сети стихи украинского поэта Роман Бессмертный, Александр Шевченко, Сергей Каплин и Виктор Кривенко.

Порошенко в Черкасской области

Петр Порошенко с женой вообще поехал в паломничество на Черкасщину, возложить цветы к памятнику Кобзаря на Тарасовой горе в Каневе.



Петр Порошенко с супругой Мариной на Тарасовой горе

Там в Черкассах его встретила суровая реальность в лицах радикалов из "Нацкорпуса", которые приехали не Кобзаря цитировать, а требовать расследования хищений в оборонной сфере. Президенту пришлось почти отступать в сопровождении десятков правоохранителей и под крики толпы.

Кинозвезда Юлия Тимошенко

А вот Юлия Тимошенко вообще не хочет, чтобы Порошенко снова баллотировался в президенты. Сначала она предлагала снять с действующего президента иммунитет. Теперь же предлагает ему снять его с себя самостоятельно и не принимать участия в выборах вообще.

Сама же Тимошенко готовится стать не только президентом, но и кинозвездой: в Голливуде якобы хотят снять фильм о леди Ю. Режиссер Мэри Ламберт, автор нескольких известных фильмов ужасов и клипов Мадонны написала, что мечтает снять фильм об украинке.

"Верю" – так Ламберт хочет назвать документальную ленту, режиссер уже даже встретилась со своей героиней.



Юлия Тимошенко и режиссер Мэри Ламберт

Кадровые планы и предупреждения Гриценко

Анатолий Гриценко теперь с тройной поддержкой ездит по Украине и предупреждает граждан о суровом ветре, а коррупционеров – о близкой расправе. Если Гриценко станет президентом, то устраивать "кранты" коррупционерам будет Давид Сакварелидзе. Его Гриценко намерен сделать генеральным прокурором.

Политик верит, что Сакварелидзе "в рамках закона сломает хребет коррупции" и сделает так, что ее в Украине не будет вообще.

Почему переживает Зеленский

Зеленский переживает что якобы против него и его коллег готовят уголовное дело, и не одно. И не просто кто, а кто-то из депутатов БПП.



Кадр из предвыборной рекламы Зеленского

В перерывах между театром настоящим и политическим политик ходит в спортзал и изучает что такое "блокчейн".

Агитаторы Ляшко на лодках

Олег Ляшко 8 марта также раздавал розы, а еще требовал поцелуев. Засыпал комплиментами жену, дочь и собаку.

Агитаторы радикала тем временем прибегли к радикальным шагам – в Вилково пересели с автобусов на лодки. Однако так же рьяно призвали голосовать "за лучшего человека в Украине, за Олега Ляшко".

Советы от Минздрава

А пока кандидаты завершают предвыборный марафон и носятся по дорогам страны, завешаными их же лицами, в Минздраве напомнили: выборы пройдут, а вакцинироваться надо всегда!

Смотрите фото: в Минздраве креативно призвали украинцев делать прививки