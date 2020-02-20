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      Покажите это тем, у кого перестали гореть глаза: к годовщине расстрела Небесной Сотни

      -
      Не мешайте проигравшим / GettyImages

      Переписати історію хочуть дві категорії тих, хто програв.

      Я давно хотел написать этот текст. Сегодня, 20 февраля именно тот день. Прочитайте и покажите это тем, у кого перестали гореть глаза, опускаются руки и кому внушили бессилие.

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      Я думаю, вы тоже видите, как в последнее время участились попытки дискредитировать Евромайдан и рассказать другую правду о событиях Революции Достоинства.

      Переписать историю хотят две категории проигравших.

      Первые – те, у кого в те дни были все рычаги власти и все полномочия, чтобы остановить убийства, расстрелы, репрессии и беспредел. Но они этого не хотели, не смогли и не сделали. Кому-то не хватило сил, кому-то – смелости, а кому-то – совести. А были и такие, кто был заочного со стрелявшими. Не имея возможности изменить прошлое, они решили его переписать.

      Вторые – это те, кто ни тогда, ни сейчас не имеют ни позиции, ни отношения к тому, что происходит в стране. Те, кто остался чужд протесту в 2014 году, кого не замечали пять лет после революции и у кого наконец-то появилась возможность плюнуть в спину истории. Трусливые гиены, исходящие желчью в попытках пнуть тех, кто им уже не может ответить.

      Ко всем этим людям нельзя относиться серьезно. Нет смысла отвечать желчью и спорить с теми, кто остался в прошлом. Все эти якобы жесткие, местами остроумные и, казалось бы убедительные попытки переписать правду – это их спор со своим поражением.

      Сами того не осознавая, они живут нашей повесткой. Проиграв прошлому они продолжают тратить деньги, силы и годы жизни, еще больше убеждая нас в нашей правоте и доказывая адекватной части населения, что шесть лет назад мы все сделали правильно. Не мешайте им.

      Лучше чаще вспоминать фамилии тех, благодаря кому в нашей стране возможны совершенно разные мнения и взгляды. До тех пор, пока мы их помним, их победу переписать невозможно. Победители не могут быть бессильны. Они уже все доказали.

      Вот их имена:

      1. Арутюнян Георгій – 08:59:34

      2. Олександр Балюк – 9.00

      3. Вайда Богдан – 09:00:37

      4. Шимко Максим – 09:07:16

      5. Сольчаник Богдан – 09:08:15

      6. Саєнко Андрій – 09:08:34

      7. Коцюба Віталій – 09:10:11

      8. Братушко Олексій – 09:10:37

      9. Ільків Богдан – 09:11:55

      10. Пехенько Ігор – 09.16

      11. Аксенин Василь – 09:16:59

      12. Мойсей Василь – 09:17:40

      13. Тарасюк Іван – 09:18:08

      14. Дмитрів Ігор – 09:21:59

      15. Дигдалович Андрій – 09:22:51

      16. Байдовський Сергій – 09:24:48

      17. Бльок Іван – 09:24:20

      18. Войтович Назар – 09:22:58

      19. Мовчан Андрій – 09:26:31

      20. Кемський Сергій – 09:28:32

      21. Дзявульський Микола – 09:28:38

      22. Опанасюк Валерій – 09:28:42

      23. Корнєєв Анатолій – 09:29:21

      24. Костенко Ігор – 09:29:29

      25. Бондарчук Сергій – 09:29:27

      26. Щербанюк Олександр – 09:29:37

      27. Гриневич Едуард – 09:41:41

      28. Жаловага Анатолій – 09:43:36

      29. Ушневич Олег – 09:43:12

      30. Жеребний Володимир – 09:44:53

      31. Варениця Роман – 09:46:22

      32. Точин Роман – 09:47:11

      33. Паращук Юрій – 09:48:57

      34. Ткачук Ігор – 09:49:08

      35. Зубенко Владислав – 09:49:11

      36. Голоднюк Устим – 09:54:36

      37. Пантелєєв Іван – 09:54:53

      38. Гурик Роман – 09:56:28

      39. Котляр Євген – 09:56:36

      40. Паньків Микола – 10:07:15

      41. Царьок Олександр – 10:21:31

      42. Чаплінський Володимир – 10:26:53

      43. Чміленко Віктор – 10:28:29

      44. Шілінг Йосип – 10:28:43

      45. Полянський Леонід – 10:31:37

      46. Храпаченко Олександр – 11:29:54

      47. Смоленський Віталій – 11:43:27

      48. Мельничук Володимир – 16:57:55

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      Как варить рис: рецепт правильного приготовления
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      Автор: Мустафа Найєм
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Революция достоинства
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