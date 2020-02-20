Покажите это тем, у кого перестали гореть глаза: к годовщине расстрела Небесной Сотни
Переписати історію хочуть дві категорії тих, хто програв.
Я давно хотел написать этот текст. Сегодня, 20 февраля именно тот день. Прочитайте и покажите это тем, у кого перестали гореть глаза, опускаются руки и кому внушили бессилие.
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Я думаю, вы тоже видите, как в последнее время участились попытки дискредитировать Евромайдан и рассказать другую правду о событиях Революции Достоинства.
Переписать историю хотят две категории проигравших.
Первые – те, у кого в те дни были все рычаги власти и все полномочия, чтобы остановить убийства, расстрелы, репрессии и беспредел. Но они этого не хотели, не смогли и не сделали. Кому-то не хватило сил, кому-то – смелости, а кому-то – совести. А были и такие, кто был заочного со стрелявшими. Не имея возможности изменить прошлое, они решили его переписать.
Вторые – это те, кто ни тогда, ни сейчас не имеют ни позиции, ни отношения к тому, что происходит в стране. Те, кто остался чужд протесту в 2014 году, кого не замечали пять лет после революции и у кого наконец-то появилась возможность плюнуть в спину истории. Трусливые гиены, исходящие желчью в попытках пнуть тех, кто им уже не может ответить.
Ко всем этим людям нельзя относиться серьезно. Нет смысла отвечать желчью и спорить с теми, кто остался в прошлом. Все эти якобы жесткие, местами остроумные и, казалось бы убедительные попытки переписать правду – это их спор со своим поражением.
Сами того не осознавая, они живут нашей повесткой. Проиграв прошлому они продолжают тратить деньги, силы и годы жизни, еще больше убеждая нас в нашей правоте и доказывая адекватной части населения, что шесть лет назад мы все сделали правильно. Не мешайте им.
Лучше чаще вспоминать фамилии тех, благодаря кому в нашей стране возможны совершенно разные мнения и взгляды. До тех пор, пока мы их помним, их победу переписать невозможно. Победители не могут быть бессильны. Они уже все доказали.
Вот их имена:
1. Арутюнян Георгій – 08:59:34
2. Олександр Балюк – 9.00
3. Вайда Богдан – 09:00:37
4. Шимко Максим – 09:07:16
5. Сольчаник Богдан – 09:08:15
6. Саєнко Андрій – 09:08:34
7. Коцюба Віталій – 09:10:11
8. Братушко Олексій – 09:10:37
9. Ільків Богдан – 09:11:55
10. Пехенько Ігор – 09.16
11. Аксенин Василь – 09:16:59
12. Мойсей Василь – 09:17:40
13. Тарасюк Іван – 09:18:08
14. Дмитрів Ігор – 09:21:59
15. Дигдалович Андрій – 09:22:51
16. Байдовський Сергій – 09:24:48
17. Бльок Іван – 09:24:20
18. Войтович Назар – 09:22:58
19. Мовчан Андрій – 09:26:31
20. Кемський Сергій – 09:28:32
21. Дзявульський Микола – 09:28:38
22. Опанасюк Валерій – 09:28:42
23. Корнєєв Анатолій – 09:29:21
24. Костенко Ігор – 09:29:29
25. Бондарчук Сергій – 09:29:27
26. Щербанюк Олександр – 09:29:37
27. Гриневич Едуард – 09:41:41
28. Жаловага Анатолій – 09:43:36
29. Ушневич Олег – 09:43:12
30. Жеребний Володимир – 09:44:53
31. Варениця Роман – 09:46:22
32. Точин Роман – 09:47:11
33. Паращук Юрій – 09:48:57
34. Ткачук Ігор – 09:49:08
35. Зубенко Владислав – 09:49:11
36. Голоднюк Устим – 09:54:36
37. Пантелєєв Іван – 09:54:53
38. Гурик Роман – 09:56:28
39. Котляр Євген – 09:56:36
40. Паньків Микола – 10:07:15
41. Царьок Олександр – 10:21:31
42. Чаплінський Володимир – 10:26:53
43. Чміленко Віктор – 10:28:29
44. Шілінг Йосип – 10:28:43
45. Полянський Леонід – 10:31:37
46. Храпаченко Олександр – 11:29:54
47. Смоленський Віталій – 11:43:27
48. Мельничук Володимир – 16:57:55
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