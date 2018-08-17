Покажут ли в Украине матчи «Динамо» и «Зари» в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Трансляция матчей плей-офф квалификации, а также групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине была под вопросом. УЕФА заключила соглашение с одним из украинских телеканалов. При том что в плей-офф квалификации сыграют два украинских клуба, а еще два – на групповой стадии еврокубков.

В предыдущих сезонах матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы транслировала "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", "Украина" и "НЛО ТВ". Однако на следующие три сезона медиакомпания пока не заключила соглашения.

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И все же они будут транслировать матч квалификации Лиги чемпионов "Аякс" – "Динамо", который состоится в среду, 22 августа. Начало трансляции в 21:45. Перед матчем на канале "Футбол 2" в 21:00 и сразу по окончании игры в 23:55 будет идти программа "Ночь Лиги чемпионов" (анализ матчей, прогнозы, комментарии экспертов и самые свежие интервью с места событий).

При этом матч плей-офф квалификации Лиги Европы между "Зарей" и "РБ Лейпциг" в программе каналов пока не стоит. Игра состоится в четверг, 23 августа в Запорожье.

Стоит добавить, что матчи "Динамо" и "Зари" в предыдущих раундах еврокубков транслировал канал "2+2", который также показывает матч обоих клубов в УПЛ.

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