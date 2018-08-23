Покер признали официальным видом спорта в Украине

Министерство молодежи и спорта Украины решило признать спортивный покер официальным видом спорта в Украине.

Соответствующий приказ за подписью министра Жданова опубликован на сайте министерства. Он датирован еще 16 августа 2018 года.

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К слову, в этом же приказе министра говорится о том, чтобы "отказать общественной организации "Федерация Киокусинкай" в признанные вида спорта "Киокусин".

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