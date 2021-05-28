Коли хтось говорить про вихід із СНД, Лукашенко згадує приклад України, яка, на його думку, вчинила неправильно. Таку заяву Лукашенко публічно зробив на зустрічі глав урядів країн СНД у Мінську.

До речі Лукашенко зібрався щеплювати українців і громадян ЄС "Супутником V" на кордоні Білорусі

Порошенко нібито говорив із Лукашенком про вихід із СНД

Лукашенко розповів, що до нього начебто звернувся Петро Порошенко і розповів, що хоче вийти із СНД. Диктатор зазначив, що тоді товаришував з усіма і з іронією сказав – "якими б жовто-блакитними чи помаранчевими вони не були".

За його словами, Лукашенко дав пораду, що поспішати не потрібно. У разі, якщо сам Порошенко не хоче приїжджати на засідання СНД, можна відправляти туди свого посла. Пояснював він це тим, що "назад у товариство вже не приймуть".

Вийти ти завжди встигнеш. Я про це і Міхеїлу Саакашвілі говорив. Ось увійти назад – багато буде витрат і проблем. Ну що ми тут, в СНД, такого творимо, що може заважати Незалежності Україні? Та нічого,

– сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, Порошенко відтак рік потерпів, а згодом таки вийшов і зробив це "потай". Про саму заяву Порошенка Лукашенко сказав, що це "його витягували, а не він вирішив". Вихід з СНД білоруський диктатор оцінив іронічно словами "ну і що з того сталося?".

Зверніть увагу! Розмови про зупинку співпраці з СНД почалися після окупації Росією Криму. У травні 2018 року Петро Порошенко підписав указ про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД. Наголосимо на тому, що Україна ніколи не була членом цієї структури, хоч і стала однією із країн-засновниць, тому говорити про "вихід з СНД" термінологічно неправильно.

Україна досі виходить із угод, які колись підписала з СНД