Коли хтось говорить про вихід із СНД, Лукашенко згадує приклад України, яка, на його думку, вчинила неправильно. Таку заяву Лукашенко публічно зробив на зустрічі глав урядів країн СНД у Мінську.
До речі Лукашенко зібрався щеплювати українців і громадян ЄС "Супутником V" на кордоні Білорусі
Порошенко нібито говорив із Лукашенком про вихід із СНД
Лукашенко розповів, що до нього начебто звернувся Петро Порошенко і розповів, що хоче вийти із СНД. Диктатор зазначив, що тоді товаришував з усіма і з іронією сказав – "якими б жовто-блакитними чи помаранчевими вони не були".
За його словами, Лукашенко дав пораду, що поспішати не потрібно. У разі, якщо сам Порошенко не хоче приїжджати на засідання СНД, можна відправляти туди свого посла. Пояснював він це тим, що "назад у товариство вже не приймуть".
Вийти ти завжди встигнеш. Я про це і Міхеїлу Саакашвілі говорив. Ось увійти назад – багато буде витрат і проблем. Ну що ми тут, в СНД, такого творимо, що може заважати Незалежності Україні? Та нічого,
– сказав Лукашенко.
За словами Лукашенка, Порошенко відтак рік потерпів, а згодом таки вийшов і зробив це "потай". Про саму заяву Порошенка Лукашенко сказав, що це "його витягували, а не він вирішив". Вихід з СНД білоруський диктатор оцінив іронічно словами "ну і що з того сталося?".
Україна досі виходить із угод, які колись підписала з СНД
- Після трьох років з часу виходу наша держава продовжує виходити із угод СНД, які колись підписала. Загалом таких документів є понад 200, денонсація триває.
- У травні Україна залишила угоду щодо митного співробітництва в рамках країн СНД.
- У квітні уряд вирішив вийти із договору про міждержавний резерв засобів захисту тварин.
- Тоді ж Україна покинула угоду, яка стосується правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.
- У лютому президент Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого Україна розірвала домовленості з СНД про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.