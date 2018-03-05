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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Поклонники Селены Гомес беспощадно раскритиковали ее внешний вид

427 Читати новину українською
Селена Гомес
Селена Гомес / Фото из соцсетей

Американская певица Селена Гомес, которая недавно возобновила свои отношения с Джастином Бибером, вышла на прогулку не в совсем удачном образе.

Звезда провела небольшую прогулку в Лос-Анджелесе. Согласно сообщению, Селена Гомес направлялась в спортзал, зайдя по охлаждающим напитком.

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На фото певица одета в темные спортивные штаны и майку. В одежде видна не лучшая форма Селены Гомес. Невооруженным глазом видно, что девушка сильно набрала вес. Кроме этого, весь "лук" звезды был неаккуратным. Ни белоснежный свитшот, который Селена завязала на талии, ни ее очки не спасли знаменитость от беспощадной критики.

"Селена набирает вес!", "Ей нужно делать больше приседаний", "Боже, какой пример", "Мне кажется, или она толстая?", "Вот это зад!" — не сдерживали эмоции пользователи соцсети. В то же время другие сторонники Селены Гомес признавались в любви и утверждали, что она невероятно красива.

Теги: LifeStyle Новости США Селена Гомес
Источник: 24 Канал
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