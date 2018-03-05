Поклонники Селены Гомес беспощадно раскритиковали ее внешний вид

Американская певица Селена Гомес, которая недавно возобновила свои отношения с Джастином Бибером, вышла на прогулку не в совсем удачном образе.

Звезда провела небольшую прогулку в Лос-Анджелесе. Согласно сообщению, Селена Гомес направлялась в спортзал, зайдя по охлаждающим напитком.

Читайте также: Селена Гомес прошла курс лечения от депрессии, — СМИ

На фото певица одета в темные спортивные штаны и майку. В одежде видна не лучшая форма Селены Гомес. Невооруженным глазом видно, что девушка сильно набрала вес. Кроме этого, весь "лук" звезды был неаккуратным. Ни белоснежный свитшот, который Селена завязала на талии, ни ее очки не спасли знаменитость от беспощадной критики.

"Селена набирает вес!", "Ей нужно делать больше приседаний", "Боже, какой пример", "Мне кажется, или она толстая?", "Вот это зад!" — не сдерживали эмоции пользователи соцсети. В то же время другие сторонники Селены Гомес признавались в любви и утверждали, что она невероятно красива.

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomezecu2.0) 28 Лют 2018 р. о 1:18 PST

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomezecu2.0) 28 Лют 2018 р. о 1:17 PST

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomezecu2.0) 28 Лют 2018 р. о 1:17 PST

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomezecu2.0) 28 Лют 2018 р. о 1:18 PST

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomezecu2.0) 28 Лют 2018 р. о 1:35 PST

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomezecu2.0) 28 Лют 2018 р. о 1:44 PST