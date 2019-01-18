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      Поклонники Тайсона довели до истерики грозного боксера яйцом

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      Поклонники Тайсона довели до истерики грозного боксера яйцом
      Поклонники Тайсона довели до истерики грозного боксера яйцом / after5detroit.com

      Бывший американский боксер Майк Тайсон разозлился на своих поклонников – они завалили его сообщениями с фотографией яйца, на которой напечатана его татуировка.

      Несколько дней назад обычное куриное яйцо побило рекорд Instagram по количеству набранных лайков – сейчас пост насчитывает 47 млн сердечек.

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      Яйцо моментально стало мемом и поводом для всевозможных фотожаб – так фантазия пользователей пришла к идее соединить яйцо со знаменитой татуировкой, которую Тайсон носит на лице.

      В итоге в личные сообщения боксера стали поступать многочисленные сообщения с фотографией татуированного яйца, на что спортсмен отреагировал достаточно жестко. "Хватит присылать мне это дерьмо", – написал Тайсон в Twitter.

       

       

      Тайсон набил татуировку на лицо перед боем с Клиффордом Этьеном, который состоялся в 2003 году. Тогда Майк одержал победу нокаутом в первом раунде. Тайсон завершил карьеру в 2005 году после поединка с ирландцем Кевином Макбрайдом.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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