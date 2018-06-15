Поклонники Тины Кароль опубликовали архивные свадебные фото певицы

Поклонники украинской певицы Тины Кароль в социальной сети Instagram опубликовали фото десятилетней давности к годовщине свадьбы Тины с продюсером Евгением Огиром.

Архивные фото опубликовала одно из сообществ фанатов Тины Кароль в социальной сети Instagram.

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"Сегодня, 15 июня, для Тины Кароль особый день: десять лет назад она связала свою жизнь с любимым мужчиной, отцом ее сына Вени" – прокомментировали авторы.

В 2008 году артистка и ее муж, ныне покойный Евгений Огир обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Фото – Instagram @tinakarol_fantina

Напомним, муж Тины Кароль умер 28 апреля 2013 года в одной из больниц столицы. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.