Поклонники Тины Кароль опубликовали архивные свадебные фото певицы
Поклонники украинской певицы Тины Кароль в социальной сети Instagram опубликовали фото десятилетней давности к годовщине свадьбы Тины с продюсером Евгением Огиром.
Архивные фото опубликовала одно из сообществ фанатов Тины Кароль в социальной сети Instagram.
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"Сегодня, 15 июня, для Тины Кароль особый день: десять лет назад она связала свою жизнь с любимым мужчиной, отцом ее сына Вени" – прокомментировали авторы.
В 2008 году артистка и ее муж, ныне покойный Евгений Огир обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Фото – Instagram @tinakarol_fantina
Напомним, муж Тины Кароль умер 28 апреля 2013 года в одной из больниц столицы. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.