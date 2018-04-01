Поклонники ведущего Владимира Дантеса не узнали его на архивном фото

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес (настоящая фамилия Гудков), который с 2015 года является мужем солистки группы "Время и Стекло" Надежды Дорофеевой, поделился своим архивным фото со школьных лет. Снимок появился на Instagram-странице знаменитости.

Сейчас один из перспективных ведущих появляется на телеэкранах с роскошной прической и в стильных вещах. Однако не всегда Владимир Дантес был таким привлекательным брюнетом.

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На архивном снимке, опубликованном в социальной сети, певца сложно узнать, так как в школе он имел светлые волосы и носил очки. Кроме этого, Владимир Дантес был значительно более полным, чем теперь. По словам популярного ведущего, так он пытался быть похожим на Ричарда Гира.

Летом я выгорал (волосы выгорали, – ред.) и стригся, как Ричард Гир. Это если вы не заметили,

– написал Владимир Дантес.

Поклонники не узнали своего кумира на архивном снимке. "Не похож! А почему так?", "Если бы показали и спросили кто это, я бы и не узнала", "Он больше похож на бабушку Рона, которую звали Тейси", "Кто бы мог подумать!" "Не верю своим глазам", – удивленно комментировали подписчики Владимира Дантеса.

Кто такой Владимир Дантес?

Это популярный украинский телеведущий, который принимал участие в проектах "Ближе к телу" и "Еда, я люблю тебя". Также Владимир Дантес был звездным тренером программы "Маленькие гиганты". Помимо карьеры ведущего, мужчина также пел в группе "ДИОфильмы".