18:25
1 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
8°C
12°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Поклонники ведущего Владимира Дантеса не узнали его на архивном фото

193 Читати новину українською
Владимир Дантес показал архивное фото
Владимир Дантес показал архивное фото / Фото из открытых источников

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес (настоящая фамилия Гудков), который с 2015 года является мужем солистки группы "Время и Стекло" Надежды Дорофеевой, поделился своим архивным фото со школьных лет. Снимок появился на Instagram-странице знаменитости.

Сейчас один из перспективных ведущих появляется на телеэкранах с роскошной прической и в стильных вещах. Однако не всегда Владимир Дантес был таким привлекательным брюнетом.

Читайте также: Даша Астафьева показала, как она выглядит в повседневной жизни: фото

На архивном снимке, опубликованном в социальной сети, певца сложно узнать, так как в школе он имел светлые волосы и носил очки. Кроме этого, Владимир Дантес был значительно более полным, чем теперь. По словам популярного ведущего, так он пытался быть похожим на Ричарда Гира.

Летом я выгорал (волосы выгорали, – ред.) и стригся, как Ричард Гир. Это если вы не заметили,
– написал Владимир Дантес.

Поклонники не узнали своего кумира на архивном снимке. "Не похож! А почему так?", "Если бы показали и спросили кто это, я бы и не узнала", "Он больше похож на бабушку Рона, которую звали Тейси", "Кто бы мог подумать!" "Не верю своим глазам", – удивленно комментировали подписчики Владимира Дантеса.

Кто такой Владимир Дантес?
Это популярный украинский телеведущий, который принимал участие в проектах "Ближе к телу" и "Еда, я люблю тебя". Также Владимир Дантес был звездным тренером программы "Маленькие гиганты". Помимо карьеры ведущего, мужчина также пел в группе "ДИОфильмы".

Теги: LifeStyle Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Самые яркие презентации недели: какими новинками обогатится мир технологий
сегодня, 18:04 Самые яркие презентации недели: какими новинками обогатится мир технологий
60
1 апреля, или День смеха – топ-10 самых громких шуток в мире
сегодня, 18:03 1 апреля, или День смеха – топ-10 самых громких шуток в мире
Анастасія Ковач-Петрушенко 1427
Украина должна предложить миру свой iPhone
сегодня, 16:00 Украина должна предложить миру свой iPhone
Максим Єфімов 3632
Лотерея для автонарушителей, или Европейцы, вы серьезно ?!
сегодня, 13:46 Лотерея для автонарушителей, или Европейцы, вы серьезно ?!
Борис Немировський 355
Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
сегодня, 12:03 Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
Володимир Співаковський 915
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук